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Eva Air открывает прямой маршрут Тайвань-Пхукет

Авиакомпания Eva Air, являющаяся вторым по величине воздушным перевозчиком Тайваня, объявила о запуске прямых рейсов на Пхукет с апреля 2020 года.

2 Декабря 2019, 11:50 AM
Eva Air начнет летать с острова Тайвань на Пхукет в следующем году. Photo: Wikimedia Commons

Eva Air начнет летать с острова Тайвань на Пхукет в следующем году. Photo: Wikimedia Commons

Согласно заявлению авиакомпании, сейчас пересадки удлиняют перелет с Тайваня на Пхукет на шесть часов или даже больше, пишет Taiwan News.

Со 2 апреля Eva Air будет еженедельно выполнять по три рейса на Пхукет и обратно – по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта Taoyuan International Airport – в 11:05, прибытие в Phuket International Airport – в 14:40. Вылет обратно – в 15:30, прибытие на Тайвань – в 21:00.

С запуском нового рейса маршрутная сеть Eva Air в Юго-Восточной Азии вырастет до 13 направлений, а число выполняемых полетов – до 145 в неделю.

 

 

 

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