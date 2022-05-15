Eurasia PK снова вместе, но уже не в Timber Hut

До пандемии Timber Hut в Пхукет-Тауне считался знаковым местом в плане живой музыки. Как выяснил Энди Тхонг Ди, выступавшие там Роуз и Аркхом с коллективом отнюдь не уехали с острова. Просто сейчас они выступают в других местах как группа Eurasia PK.

Новости Пхукета

Когда-то давным давно в Пхукет-Тауне было одно очень популярное заведение с живой музыкой, носившее название Timber Hut. Я приехал на остров больше десяти лет назад, так что успел провести там немало приятных вечеров. Мне вообще нравится слушать музыку живьем, а в Timber Hut играл коллектив, который был просто бесподобным, по праву лучшим на всем острове.

Во время пика пандемии коронавируса Timber Hut закрылся, а затем вернулся к работе уже без живой музыки, поэтому я и говорю о нем «был». До последнего времени я и не вспоминал об игравших там некогда музыкантах, пока не так давно не заглянул в Grapevine Lounge в Чернг-Талей. Мне много рассказывали о выступающей там некой новой группе, и я наконец решил выяснить, насколько все хорошо. Представьте же мое удивление, когда я пришел и увидел, что группа для меня никакая не новая – это все те же старые знакомые из Timber Hut, дающие теперь концерты под именем Eurasia PК (где РК значит Пхукет). Голос Роуз из Timber Hut я узнал сразу же, как только переступил порог Grapevine Lounge, благо сколько раз я слышал ее до этого в Пхукет-Тауне!

Меня, да и не только меня одного, поначалу одурачило новое название группы, но логика здесь есть. Timber Hut перестал быть заведением с живой музыкой, его птенцы разлетелись из гнезда, а затем благополучно снова встретились и теперь играют в заведениях и на мероприятиях по всему острову. Нужно новое название.

При этом корни группы уходят во времена, когда Timber Hut только открылся, что было примерно два десятилетия назад. Все начали человек по имени Бункерт и барабанщик по имени Донг. Через какое-то время Бункерт вернулся в свой родной Бангкок, оставив Донга за старшего, а тот отыскал новых клавишника с гитаристом, плюс пригласил Роуз на вокал. В итоге получился тот коллектив, который и покорил Пхукет.

Этот состав группы вместе до сих пор, разве что усилился новым гитаристом и еще одним вокалистом. К микрофону рядом с Роуз встал старый друг Донга по имени Аркхом, учитель английского по профессии. Когда-то он уехал работать в Германию, но потом вернулся, чему очень рад.

«Это как путешествие на машине времени. Я знаю Донга уже 44 года, когда-то мы двадцатилетними парнями выступали на тайском телевидении, да и во время своих приездов в отпуск из Германии я всегда присоединялся к группе. Пять лет назад я вернулся окончательно, и Донг попросил меня полноценно войти в состав. Это позволяет значительно расширить диапазон вокала, приятно гармонизировать мощный голос Роуз, которая поет просто как Ширли Бэсси [исполнительница ряда песен из фильмов о Джеймсе Бонде]», – говорит Аркхом.

В том же духе рассуждает о сути Eurasia PK и сама Роуз.

«Мы знаем друг друга очень долго, заботимся друг о друге, наша группа – это как вторая семья», – говорит вокалистка.

На этом фоне пандемия коронавируса и прекращение культурной жизни дались коллективу вдвойне тяжело, что отмечает и Аркхом.

«Локдаун был кошмарным временем. Мы не могли встречаться и репетировать полгода, это была тяжелейшая потеря для нас», – говорит он.

Описать музыкальный стиль Eurasia PK непросто. Можно сказать, что это верхний уровень поп-музыки, что-то такое, что можно услышать в стильном лондонском клубе. Песни из фильмов о Джеймсе Бонде, хиты Стиви Уандера или Саймона Пола – но ничего, будьте уверены, что раздражало бы нервы! Грэхам – большой поклонник группы из Coconut Rawai, где они выступают – описывает репертуар как «широкий спектр умной популярной музыки, разные сеты каждую неделю».

«Нет ничего, с чем бы они не справились в музыкальном плане. На них приятно смотреть, и с ними никогда не скучно», – говорит Грэхам.

Что насчет планов на будущее? Цитирую Донга: «Потрясающе, что мы вернулись. Для кого-то музыка – это просто работа, но для нас – гораздо больше. Это встреча старых друзей».

Впрочем, нельзя не признать, что коронавирус изменил Пхукет, и остров уже не такой, каким был прежде. Eurasia PK учится выживать в новых условиях, когда большой группе из шести человек трудно заработать за вечер сумму, которую хватило бы на всех, о чем сказал мне Аркхом.

«Но мы стремимся остаться вместе», – заверил он.

Остается надеяться, что счастливая музыкальная семья справится и с этой задачей!

Энди Тхонг Ди – пхукетский экспат, музыкант и свой человек за кулисами музыкальной сцены Пхукета. Энди пишет регулярные колонки в The Phuket News на английском языке, а также ведет свой собственный блог www.phuketmusicscene.com.