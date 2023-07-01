Эскалаторы в аэропорту Пхукета проверили после несчастного случая в Бангкоке

Аэропорт Пхукета организовал внеочередную проверку всех своих эскалаторов и лифтов после того, как женщина лишилась ноги в результате несчастного случая на самодвижущейся пешеходной ленте в бангкокском Don Mueang Airport. Вся техника в терминалах Phuket International Airport признана безопасной и отвечающей стандартам. Оба аэропорта управляются одной и той же корпорацией Airports of Thailand (AOT). Названия компаний-производителей, а также фирм, занимающихся обслуживанием эскалаторов, траволаторов и лифтов в аэропортах, не называются. Бангкокский инцидент расследует полиция, которая пока не завершила расследование, но эксперты EIT предварительно обвинили в случившемся «сломавшееся» колесо у чемодана женщины.

Новости Пхукета

1 Июля 2023, 12:32 PM

Генеральный менеджер AOT Phuket Мончай Танод заверил, что все эскалаторы и лифты в аэропорту Пхукета безопасны. Фото: PR Phuket

Как подтвердил генеральный менеджер AOT Phuket Мончай Танод, после «ужаса на самодвижущейся ленте», как назвала его газета Bangkok Post, была проведена проверка оборудования не только в Don Mueang, но и в Phuket International Airport. Инцидент в столице произошел утром 29 июня, сообщение о проверке на Пхукете было опубликовано к утру 1 июля.

Как следует из публикации PR-службы Пхукета, специалисты неназванной компании-производителя осмотрели 31 эскалатор и 27 лифтов, включая устройства, которые уже проходили плановую инспекцию в этом году. Никаких угроз выявлено не было. Господин Танод подчеркнул, что нынешняя инспекция была «строгой».

«Эксперты частной компании подтвердили, что все эскалаторы в аэропорту Пхукета были заменены на новые модели. Безопасность полностью соответствует требованиям, установленным Советом инженеров Таиланда (COE) в части обеспечения безопасности для пользователей», – заявил PR Phuket в публикации от 1 июля.

«Если посторонний объект попадет в механизм, система безопасности немедленно остановит работу эскалатора», – добавила она.

Упомянутой автоматической остановки, видимо, не произошло, когда утром 29 июня нога женщины попала в механизм траволатора в аэропорту Don Mueang. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что врачам пришлось ампутировать конечность выше колена.

Сбывшаяся фобия

В пятницу, 30 июня, Инженерный институт Таиланда (EIT) озвучил предварительную версию произошедшего на траволаторе в аэропорту Don Mueang. Как пишет газета Bangkok Post, специалисты полагают, что у чемодана пострадавшей женщины было «сломано колесо», которое и вызвало масштабную аварию с серьезными последствиями.

Эксперты озвучивают такую версию. Сломанное неизвестным образом колесо попало в зазор механизма, в результате чего была сорвана защитная щетка эскалатора. Затем в образовавшееся крупное отверстие провалилась нога женщины, которую начал калечить механизм. Специалисты EIT не уточнили, могло ли вызвать такую ситуацию полностью исправное, не «сломанное» колесо на чемодане, или, например, просто упавший на ленту предмет похожего размера.

Газета Bangkok Post приводит комментарий Бунпонга Витватаначая, советника комитета EIT по машиностроению и инженерной механике. Он, в частности, заявил, что «система сенсоров оставалась функционирующей, так что система работала нормально в момент происшествия». Обслуживание траволатора, по его словам, проводилось регулярно, в том числе осуществлялась проверка перед началом работы утром 29 июня.

Господин Витватаначай не сказал, что следует делать пассажиром с багажом во избежания подобных происшествий. Он посоветовал быть внимательными на эскалаторах и траволаторах, а также не отвлекаться на мобильные телефоны, при пользовании ими.

Также советник EIT призвал людей «не паниковать» касательно этих устройств, поскольку они проектируются и собираются в соответствии со «стандартом EN115» либо «европейскими стандартами». Одновременно было упомянуто, что горозонтальные траволаторы рассчитаны на большую массу, чем эскалаторы.

Параллельно продолжается полицейское расследование несчастного случая в Don Mueang. Говоря о нем, Bangkok Post приводит слова начальника отвечающего за аэропорт отделения полиции Адирека Тонгкэмкэу.

Полковник Тонгкэмкэу, в частности, сообщил, что следователи сейчас опрашивают всех причастных лиц и ожидают заключения криминалистов по событиями 29 июня. Как пишет Bangkok Post, полиция «также проведет расследование в отношении работавшей на аутсорсе компании, ответственной за обслуживание системы».

Начальник полиции аэропорта Don Mueang не сообщил, когда это произойдет и не пояснил, почему следователи не отнесли эти фирму к числу «причастных лиц», опрашиваемых уже сейчас (если, конечно, Bangkok Post передает слова полковника Тонгкэмкэу без ошибок). Ни название этой фирмы, ни название фирмы-производителя траволатора в статье не приводятся.

Лишившаяся ноги женщина, имя которой также до сих пор не называется, по-прежнему находится в палате интенсивной терапии (ICU) столичной больницы Bumrungrad International Hospital. Сын пострадавшей сообщил в Facebook, что обеспокоен психическим здоровьем матери, поскольку она не может представить себе жизнь без ноги. Он добавил, что женщину уже осмотрели «психиатры», но не сообщил об их выводах.

Госкорпорация AOT ранее уже заявляла, что оплатит все медицинские счета пострадавшей и выплатит ей компенсацию. Впрочем, никаких конкретных сумм компания, управляющая шестью главными аэропортами Таиланда, не называла.