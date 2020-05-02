Еще три случая заражения COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за пятницу, 1 мая, на острове было подтверждено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (2 мая).

Новости Пхукета

2 Мая 2020, 12:50 PM

В настоящий момент результата тестов на коронавирус ждут 58 человек. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, три новых случая заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в Банг-Тао. Вирус был обнаружен у 58-летней домохозяйки, 48-летнего рыночного торговца и 21-летняя сотрудница магазина. Домохозяйка и рыночный торговец имели подтвержденные контакты с ранее выявленными носителями вируса.

За все время с появления нового коронавируса на Пхукете было подтверждено 220 заражений.

Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходит 41 пациент подтвержденным диагнозом (на три больше, чем день назад). Состояние двух заболевших оценивается как тяжелое.

Результатов анализов ожидают 58 человек (против 66 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 177 пациентов (количество за сутки не изменилось).

Скончались за все время три человека. Два пациента умерли непосредственно от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.

Отметим, что 1 мая власти Пхукета открыли границы районов внутри провинции, а с завтрашнего дня (3 мая) ожидается новое смягчение ограничений. В частности, Бангкок принял решение отменить запрет на продажу алкоголя, а также разрешить возобновить работу кафе и ресторанов, рынков, магазинов вне торговых центров, парикмахерских салонов.

При этом владельцам бизнеса напомнили, что вернуться к работе они могут только при соблюдении санитарно-гигиенических мер, направленных на сдерживание распространения вируса. В списке значатся регулярная санитарная обработка пространств и соблюдение мер социального дистанцирования. Кроме того, кафе и ресторанам запрещено подавать посетителям спиртные напитки. Распитие разрешено только дома.