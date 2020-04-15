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Еще три случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все новые заболевшие – жители Банг-Тао.

15 Апреля 2020, 02:43 PM
Коронавирус подтвержден еще у трех жителей Банг-Тао. Фото: Phuket PR Department

Коронавирус подтвержден еще у трех жителей Банг-Тао. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету от 15 апреля, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 191 человека. 77 из них благополучно выздоровели и покинули больницы, 113 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался. Результатов анализов на коронавирус ожидают 64 человека. Днем ранее ожидавших было 57.

Как указал местный комитет по эпидемиологии, все три новых заболевших – жители Банг-Тао. В частности, вирус был подтвержден у 33-летнего мужчины (он заболел 2 апреля), 47-летней жительницы (она заболела 28 марта) и ее 12-летней дочери (она заболела 14 апреля).

Группа лиц, имевших контакты с тремя новыми пациентами, насчитывает 19 человек.

Напомним, что накануне губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана заявил, что считает реальным полностью справиться с распространением COVID-19 на острове до конца апреля.

«Результаты уже принятых шагов показывают, что темпы выявления новых случаев COVID-19 падают. Если все будет происходить так и дальше, то распространение коронавируса на Пхукете должно быть полностью остановлено к 30 апрелю», – заявил губернатор в ходе совещания с другими официальными лицами 14 числа.

 

 

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