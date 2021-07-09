Еще три школы в Пхукет-Тауне закрылись из опасений COVID-19

Вслед за Darasamuth Phuket School и Kajornrangsan Municipal School о временной приостановке работы объявили еще три пхукетские школы. Из-за угрозы коронавируса временно закрылись Piboonsawasdee Municipal School, Baan Talad Neua School и Wat Mongol Nimit School.

Новости Пхукета

9 Июля 2021, 07:12 PM

Фото: PR Phuket

Piboonsawasdee Municipal School, расположенная на Damrong Rd в Пхукет-Тауне будет закрыта в течение недели – с 10 по 18 июля. Школьный совет решил, что и учащиеся, и педагоги и прочий персонал могли иметь контакт с лицом из группы высокого риска заражения коронавирусом. При этом образовательное учреждение не сообщило о том, как был сделан такой вывод.

В указанную выше неделю занятия в школе будут проходить дистанционно. Родителей и учащихся просят следить за новостями в школьной группе в Line и на странице в Facebook.

Школа Baan Talad Neua School, находящаяся на Chao Fa Rd. в Phuket Town и управляемая административной организацией провинции (OrBorJor) будет закрыта в течение двух недель – с 12 по 23 июля. Как сообщил заместитель главы OrBorJor Анупхап Ветванитсанонг, коронавирус был диагностирован у одного из воспитанников дошкольной группы. О положительном тесте стало известно сегодня, 9 июля.

«Персонал школы и учащиеся считаются лицами, попавшими в группу высокого риска», – заявил господин Ветванитсанонг.

В течение ближайших двух недель (со следующего понедельника) занятия в Baan Talad Neua School будут проходить дистанционно. Педагогам, ученикам и родителям предписано сдать анализы на коронавирус в больнице OrBorJor.

Школа Wat Mongol Nimit School на Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауне будет закрыта с 10 по 22 июля. Занятия в это время будут проводиться дистанционно.

Школьный совет сообщил, что накануне (8 июля) получил информацию о положительном анализе на коронавирус у родителя одного из учеников. Закрытие школы было названо «просто предостороженностью».

Все три школы подтвердили проведение санитарной обработки помещений и тщательной уборки. При этом местный офис Минздрава (РРНО) пока никак не комментировал закрытие сразу пяти школ в одной и той же части острова.