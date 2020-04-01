Еще шесть случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 75.

Новости Пхукета

1 Апреля 2020, 01:14 PM

Еще шесть случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете. Среди новых заболевших есть россиянка. Фото: Phuket PR Department