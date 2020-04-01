Еще шесть случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете

Согласно данным на 1 апреля, общее число официально зарегистрированных заболевших с начала вспышки коронавируса достигло 75 человек. Из них 15 человек уже выздоровели и покинули больницы, еще 60 пациентов проходит лечение, а 47 человек ждут результатов анализов на коронавирус. Последние пока числятся в статусе пациентов под наблюдением.
Среди новых заболевших значится 28-летняя россиянка, отдыхавшая в Патонге и заболевшая 25 марта. Согласно отчету официальных лиц, женщина бывала на Бангла-Роуд и контактировала с другими иностранцами. Среди контактировавших с самой женщиной лиц значится один человек.
Пять других новых подтвержденных пациентов – граждане Таиланда. Все они – сотрудники различных развлекательных заведений Патонга и Бангла-Роуд в частности.
«Если вы находились в зоне повышенного риска, но не испытываете симптомов заражения, пожалуйста, обеспечьте себе самоизоляцию, избегайте контактов с другими людьми, носите защитные маски, часто мой руки мылом или протирайте антисептиком. При появлении кашля, повышенной температуры, насморка или затруднения дыхания оперативно покажитесь врачу и не скрывайте никакой информации», – попросил Пхукетский комитет по эпидемиологии.