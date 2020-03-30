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Еще шесть случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии подтвердил, что на острове были выявлены еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, причем все так или иначе связаны с Патонгом. Общее число заболевших достигло 53 человек.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 09:09 AM
В настоящий момент лечение от COVID-19 на Пхукете проходят 46 человек. Фото: Phuket PR Department

В настоящий момент лечение от COVID-19 на Пхукете проходят 46 человек. Фото: Phuket PR Department

Cогласно данным официальных лиц на 29 марта, всего с начала медицинского контроля под наблюдение были помещены 944 человека, при этом у 794 из них болезнь не подтвердилась.

Подтвержденных случаев COVID-19 к настоящему моменту насчитывается 53. Из этого 36 проходят лечение, остальные уже выздоровели. Результатов лабораторных тестов на коронавирус ожидают 97 человек.

Среди шести новых заболевших значится одна иностранка – 32-летняя гражданка Украины, сотрудница некого оздоровительного заведения в Кароне.

Согласно отчету официальных лиц, она имела частые контакты с персоналом развлекательных заведений на Бангла-Роуд, а также непосредственно с иностранцами.

В период с 20 по 23 марта женщина совершила поездку в Бангкок, заболела она 24 числа. В списке близких контактов пациентки, которые могли заразиться от нее, значатся девять человек.

 

 

 

 

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