Еще шесть случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Cогласно данным официальных лиц на 29 марта, всего с начала медицинского контроля под наблюдение были помещены 944 человека, при этом у 794 из них болезнь не подтвердилась.
Подтвержденных случаев COVID-19 к настоящему моменту насчитывается 53. Из этого 36 проходят лечение, остальные уже выздоровели. Результатов лабораторных тестов на коронавирус ожидают 97 человек.
Среди шести новых заболевших значится одна иностранка – 32-летняя гражданка Украины, сотрудница некого оздоровительного заведения в Кароне.
Согласно отчету официальных лиц, она имела частые контакты с персоналом развлекательных заведений на Бангла-Роуд, а также непосредственно с иностранцами.
В период с 20 по 23 марта женщина совершила поездку в Бангкок, заболела она 24 числа. В списке близких контактов пациентки, которые могли заразиться от нее, значатся девять человек.