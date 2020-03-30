Еще шесть случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии подтвердил, что на острове были выявлены еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, причем все так или иначе связаны с Патонгом. Общее число заболевших достигло 53 человек.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 09:09 AM

В настоящий момент лечение от COVID-19 на Пхукете проходят 46 человек. Фото: Phuket PR Department