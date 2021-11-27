Еще один житель Пхукета заявил о выпадении волос после вакцинации

Жительница Пхукета Мананья Пхыкпум, работающая в одном из мотосалонов Пхукет-Тауна, сообщила о выпадении волос после вакцинации от коронавируса. Ранее об аналогичной проблеме говорил местный студент Бодин Сэлианг.

Иккапоп Тхонгтуб

41-летняя госпожа Пхыкпум рассказала, что выпадать волосы у нее начали после третьей (бустерной) прививки вакциной AstraZeneca, введенной внутримышечном способом 16 сентября.

Госпожа Пхыкпум прошла основную вакцинацию препаратом Sinovac в мае и июне.

«Когда я вернулась с бустерной прививки, я почувствовала себя нехорошо. Примерно в течение двух дней я ощущала температуру и боль в мышцах, чувствовала себя уставшей и озябшей. Примерно через неделю после вакцинации я начала замечать выпадение волос, когда я мыла голову, они отваливались клоками. Они выпадали когда я пользовалась феном или просто проводила рукой по волосам», – рассказала госпожа Пхыкпум.

10 октября женщина обратилась в частную медицинскую клинику, где сдала анализ крови. Врач сообщил ей о развитии анемии и выписал лекарство, которое госпоже Пхыкпум пришлось приобрести за своей счет, хотя ее финансовое положение не всегда стабильно.

Также при посещении общественных мест ей приходится носить парик, что вызывает у женщины смущение. Впрочем, дома и на работе ее проблему встретили с пониманием и сочувствием.

Госпожа Пхыкпум не сомневается, что причина выпадения волосы – вакцинация от коронавируса.

«Такого никогда не случалось, даже после других прививок. Ни у кого из моих родных выпадения волос тоже не было. Сейчас я хочу получить качественное лечение, мои друзья и члены семьи хотят, чтобы моя жизнь снова стала такой, какой была. Я хочу, чтобы ответственные ведомства на Пхукете также взяли на себя ответственность, поскольку жизнь сейчас непростая финансово, а лечение стоит десятки тысяч бат», – заявила госпожа Пхыкпум.

«Изначально мне сказали, что волосы восстановятся за три-шесть месяцев, но пока что – несмотря на получаемое лечение – состояние не улучшилось. Сейчас врач уже не может гарантировать, что волосы будут прежними. Жизнь тяжелая и я требую, чтобы ответственные органы власти помогли», – добавила она.

Напомним, что ранее о выпадении волос заявлял 19-летний пхукетский студент Бодин Сэлианг, однако в его случае проблемы начались после второй дозы вакцины Sinovac. Кроме того, врач в частной клиники заявил молодому человеку, что прививка нанесла удар по иммунной системе.