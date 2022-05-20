Еще один случай насилия в подростковой среде предан огласке на Пхукете

В рамках расследования случая публичного унижения девушки, перенесшей в детстве полиомиелит, Пхукет узнал еще об одном схожем инциденте с теми же фигурантами, что и в первом. Двое подростков насильно остригли девушке волосы, попутно ограбив ее и сопроводив все угрозами убить. Последние два пункта явно попадают под действие Уголовного кодекса.

Иккапоп Тхонгтуб

По и Плой рассказывают о случившемся. По и Плой рассказывают о случившемся. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об инциденте, произошедшем еще в апреле, журналистам рассказали 19 мая две потерпевшие 15-летнего возраста – некто По и Плой, настоящие имена которых не раскрываются. Они опознали свои обидчиков в двух молодых людях, фигурировавших на видео с унижением 17-летней девушки с последствиями полиомиелита, которую они на камеру били по лицу, таскали за волосы и заставляли кляняться себе в ноги.

По объяснила, что вместе с Плой также стала жертвой этих молодых людей, которых идентифицировала как катоев (трансгендеров). По ее словам, все произошло на смотровой площадке у канала Клонг-Мудонг в Вичите, куда девушки и молодые люди приехали в свободное время.

По словам По, на парковке юноши схватили ее и повалили на землю, после чего один из них достал ножницы и заявил, что отрежет ей волосы, которые она отращивала четыре года. По словам По, она пыталась извиниться перед насильниками, хотя не понимала, в чем провинилась. Юноши несколько раз ударили жертву по голове и в живот и пригрозили зарезать ножницами, если та будет сопротивляться. Та же угроза была озвучена и Плой, когда та попыталась заступиться за подругу.

В итоге юноши отрезали девушке длинные пряди волос, сорвали с ее шеи цепочку (которая выглядела золотой, но была лишь бижутерией) и забрали мобильный телефон.

Сегодня, 20 мая, По и Плой в сопровождении родителей должны падать заявление в полицию.