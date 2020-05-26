Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о выявлении еще одного случая заражения коронавирусом. Вирус обнаружен у гражданки Китая, супруги итальянца, у которого положительные анализы были подтверждены на прошлой неделе. Таким образом число выявленных случаев заражения коронавирусом на острове выросло до 227.

26 Мая 2020, 09:50 AM

Еще один новый случай заражения коронавирусом выявлен на Пхукете. Фото: Phuket PR

Согласно отчету Пхукетского комитета по эпидемиологии от 25 мая, последняя выявленная носительница вируса – китаянка из Чернг-Талей, занимающаяся онлайн-преподаванием. Непосредственно в этом отчете не говорится о том, что речь идет о супруге итальянского инженера, о положительных теста которого сообщалось раньше. Однако официальный представитель общенационального Центра по администрированию ситуации с COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин прямо заявил об этом.

В последнем отчете пхукетских властей говорится о том, что женщина в середине острова приехала на остров из Шанхая и жила в тамбоне Чернг-Талей с тремя дочерьми в возрасте семи, десяти и пятнадцати лет. Все они после прибытия на Пхукет сдали анализы на коронавирус в одной из частных больниц острова. Результаты были отрицательными.

При этом в более раннем отчете, в котором говорилось об обнаружении вируса у мужа женщины, утверждалось, что анализы сдавал только он и его двое детей. Также наблюдаются расхождения и относительно возраста китаянки. Пхукетские власти утверждают, что ей 49 лет, тогда как в Бангкоке заявили, что ей 46.

Также господин Висануйотхин уточнил, что вся семья приехала на Пхукет вместе. Целью поездки были занятия по плаванию для их детей. Вирус и китаянки был обнаружен 24 мая, при этом никаких симптомов пневмонии у нее не наблюдалось.

«У ее мужа был выявлен коронавирус, поэтому мы протестировали и ее, как обычно поступаем со всеми людьми, у кого были близкие контакты с зараженными», – заявил господин Висануйотхин.

Согласно последнему отчету пхукетских властей, всего на острове выявлено 227 случаев COVID-19 (включая носителей вируса, не имеющих симптомов пневмонии). В больницах сейчас находятся девять человек с подтвержденным коронавирусом, еще 30 ждут результатов анализов. Скончались от COVID-19 три человека.





















