Еще один новый случай COVID-19 выявлен на Пхукете

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии – 202 человека.
Последняя пациентка – 60-летняя жительница тамбона Вичит, контактировавшая с другими носителями вируса.
В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 42 пациента, 160 человек благополучно выздоровели (против 154 днем ранее).
Один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стал не сам вирус, а травмы, полученные в дорожной аварии.
Результатов анализов на коронавирус ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77.
Также 24 апреля пхукетский офис Минздрава опубликовал обновленные данные по географическому распределению выявленных случаев COVID-19 на Пхукете. Данные приведены по состоянию на конец дня 23 апреля и не включают новую пациентку из Вичита.
Подтвержденные случаи
Таланг:
-
Чернг-Талей – 47
-
Саку – 1
-
Паклок – 1
-
Тхепкрасаттри – 1
-
Срисунтхорн – 1
-
Май-Кхао – 1
Кату:
-
Патонг – 86
-
Кату – 18
-
Камала – 2
Мыанг-Пхукет:
-
Талад-Яй – 5
-
Талад-Ныа – 2
-
Вичит – 9
-
Карон – 8
-
Раваи – 6
-
Рассада – 6
-
Ко-Кэу 3
-
Чалонг – 2
Ожидающие анализов лица
Тамбон проживания:
-
Чернг-Талей – 29
-
Патонг – 12
-
Кату – 2
-
Вичит – 2
-
Рассада – 1
-
Срисунтхорн – 1
Ожидают анализов в:
-
Thalang Hospital – 14
-
Patong Hospital – 1
-
Полевой госпиталь в Prince of Songkhla Iniversity – 3
-
Bangkok Hospital Siriroj – 1
-
Vachira Phuket Hospital – 15
-
Bangkok Hospital Phuket – 1
-
Полевой госпиталь в новом Provincial Hall – 12
Информацию о том, в каких больницах находятся пациенты с уже диагностированным коронавирусом, пхукетский офис Минздрава не привел.