Еще один новый случай COVID-19 выявлен на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за пятницу, 24 апреля, на острове был подтвержден один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

Результатов анализов на коронавирус сейчас ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77. Фото: Phuket PR Department

Результатов анализов на коронавирус сейчас ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии – 202 человека.

Последняя пациентка – 60-летняя жительница тамбона Вичит, контактировавшая с другими носителями вируса.

В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 42 пациента, 160 человек благополучно выздоровели (против 154 днем ранее).

Один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стал не сам вирус, а травмы, полученные в дорожной аварии.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77.

Также 24 апреля пхукетский офис Минздрава опубликовал обновленные данные по географическому распределению выявленных случаев COVID-19 на Пхукете. Данные приведены по состоянию на конец дня 23 апреля и не включают новую пациентку из Вичита.

Подтвержденные случаи

Таланг:

Чернг-Талей – 47

Саку – 1

Паклок – 1

Тхепкрасаттри – 1

Срисунтхорн – 1

Май-Кхао – 1

Кату:

Патонг – 86

Кату – 18

Камала – 2

Мыанг-Пхукет:

Талад-Яй – 5

Талад-Ныа – 2

Вичит – 9

Карон – 8

Раваи – 6

Рассада – 6

Ко-Кэу 3

Чалонг – 2

Ожидающие анализов лица

Тамбон проживания:

Чернг-Талей – 29

Патонг – 12

Кату – 2

Вичит – 2

Рассада – 1

Срисунтхорн – 1

Ожидают анализов в:

Thalang Hospital – 14

Patong Hospital – 1

Полевой госпиталь в Prince of Songkhla Iniversity – 3

Bangkok Hospital Siriroj – 1

Vachira Phuket Hospital – 15

Bangkok Hospital Phuket – 1

Полевой госпиталь в новом Provincial Hall – 12

Информацию о том, в каких больницах находятся пациенты с уже диагностированным коронавирусом, пхукетский офис Минздрава не привел.