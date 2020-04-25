Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Еще один новый случай COVID-19 выявлен на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за пятницу, 24 апреля, на острове был подтвержден один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

25 Апреля 2020, 11:49 AM
Результатов анализов на коронавирус сейчас ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77. Фото: Phuket PR Department

Результатов анализов на коронавирус сейчас ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77. Фото: Phuket PR Department

Результатов анализов на коронавирус сейчас ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77. Фото: Phuket PR Department

Результатов анализов на коронавирус сейчас ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии – 202 человека.

Последняя пациентка – 60-летняя жительница тамбона Вичит, контактировавшая с другими носителями вируса.

В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 42 пациента, 160 человек благополучно выздоровели (против 154 днем ранее).

Один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стал не сам вирус, а травмы, полученные в дорожной аварии.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 54 человека. Днем ранее таких было 77.

Также 24 апреля пхукетский офис Минздрава опубликовал обновленные данные по географическому распределению выявленных случаев COVID-19 на Пхукете. Данные приведены по состоянию на конец дня 23 апреля и не включают новую пациентку из Вичита.

Подтвержденные случаи

Таланг:

  • Чернг-Талей – 47

  • Саку – 1

  • Паклок – 1

  • Тхепкрасаттри – 1

  • Срисунтхорн – 1

  • Май-Кхао – 1

Кату:

  • Патонг – 86

  • Кату – 18

  • Камала – 2

Мыанг-Пхукет:

  • Талад-Яй – 5

  • Талад-Ныа – 2

  • Вичит – 9

  • Карон – 8

  • Раваи – 6

  • Рассада – 6

  • Ко-Кэу 3

  • Чалонг – 2

Ожидающие анализов лица

Тамбон проживания:

  • Чернг-Талей – 29

  • Патонг – 12

  • Кату – 2

  • Вичит – 2

  • Рассада – 1

  • Срисунтхорн – 1

Ожидают анализов в:

  • Thalang Hospital 14

  • Patong Hospital 1

  • Полевой госпиталь в Prince of Songkhla Iniversity – 3

  • Bangkok Hospital Siriroj – 1

  • Vachira Phuket Hospital – 15

  • Bangkok Hospital Phuket – 1

  • Полевой госпиталь в новом Provincial Hall 12

Информацию о том, в каких больницах находятся пациенты с уже диагностированным коронавирусом, пхукетский офис Минздрава не привел.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На КПП в Банг-Тао не сумели остановить нарушительницу дорожного контроля
Пять россиян задержаны за нарушение комендантского часа на Пхукете
Вывозной рейс в Новосибирск вылетел с Пхукета
По факту публикации о пхукетском зоопарке возбудили дело
Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете
Синоптики обещают Пхукету обильные дожди
Еще один новый случай COVID-19 выявлен на Пхукете
Глава Минздрава Таиланда прибыл на Пхукет
Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило визовые каникулы для всех иностранцев до 31 июля
Часть Май-Кхао останется без электричества 23 апреля
Минздрав опубликовал карты COVID-19 на Пхукете
Три новых случая заражения COVID-19 выявлены на Пхукете
ТАТ: Отмена введенных ограничений на Пхукете после 30 апреля не гарантирована
Вывозной рейс с Пхукета в Новосибирск ожидается 24 апреля
Раздача еды в Пхукет-Тауне обернулась делом против организатора акции

 

Thai Residential
Mitsu Tiansin Motors
Pavilions Home Video
QSI International School Phuket

 