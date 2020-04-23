Еще один новый случай COVID-19 выявлен на Пхукете

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии выросло до 197 человек.
Последняя заболевшая – 33-летняя сотрудница почтового отделения Патонга. Как сообщили официальные лица, еще 29 марта уже женщины появился кашель, после чего (3 апреля) ее проверили на коронавирус, но анализы дали отрицательный результат. Простуда, впрочем, не проходила и 21 апреля был сделан повторный анализ, оказавшийся положительным. При этом вплоть до 21 числа женщина находилась дома самоизоляции.
Как отметили официальные лица, в общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 45 пациентов, 152 человека благополучно выздоровели (против 151 днем ранее). Еще один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стал не вирус, а травмы, полученные в дорожной аварии.
Результатов анализов на коронавирус ожидают 46 человека. Днем ранее таких было 37.
Добавим, что большинство случаев заболевания COVID-19 на Пхукете приходятся на Патонг и Чернг-Талей (Банг-Тао). В первой локации выявлено 85 случаев заражения, во второй – 45. Впрочем, хотя бы по одному случаю COVID-19 подтверждено в каждом тамбоне провинции.