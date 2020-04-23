Еще один новый случай COVID-19 выявлен на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за среду, 22 апреля, на острове был подтвержден один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболела работница почты из Патонга.

Новости Пхукета

23 Апреля 2020, 12:45 PM

В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 45 пациентов, 152 человека благополучно выздоровели. Фото: Phuket PR Department