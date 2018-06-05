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Еще на двух улицах Пхукет-Тауна начали перенос проводов под землю

Администрация провинции приступила к очередной фазе масштабного проекта по переносу под землю проводов в исторической части Пхукет-Тауна.

Новости Пхукета

5 Июня 2018 17:36:18

Работы на двух улицах стартовали 4 июня, перенос проводов будет проводиться по ночам: с 20:00 до 04:00.
Работы на двух улицах стартовали 4 июня, перенос проводов будет проводиться по ночам: с 20:00 до 04:00.

Проект по избавлению от гирлянд проводов совместно реализуют Управление общественных работ, городского и сельского планирования; Управление энергоснабжения и муниципалитет Пхукет-Тауна.

Как сообщила пресс-служба муницпалитета, на данном этапе проекта под землю будут убраны провода на Phang Nga Rd. (на участке от Yaowarat Rd. до Montri Rd.) и на Rassada Rd. (от Phuket Rd. до кольцевой развязки Suriyadej Circle).

Работы на двух улицах стартовали 4 июня, перенос проводов будет проводиться в вечерние и ночные часы: с 20:00 до 04:00. Анонсированный срок окончания проекта – 22 августа.

«Эти работы могут причинить неудобства водителям и жителям соответствующих районах. Мы приносим извинения за неудобства», – говорится в сообщении муниципалитета.

В настоящий момент неизвестно, планируется ли полное перекрытие указанных выше улиц для движения транспорта в вечерние и ночные часы.
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