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Еще четыре случая заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Иностранцев среди заболевших нет.

Новости Пхукета

12 Апреля 2020, 12:39 PM
Четыре новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете, 65 человек ожидают результатов анализов. Фото: Phuket PR Department

Четыре новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете, 65 человек ожидают результатов анализов. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету за 12 апреля, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 176 человек. 61 из них успешно вылечились и покинули больницы, 114 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Еще 65 человек ожидают результатов анализов, которые должны ответить на вопрос, есть ли у них коронавирусная инфекция. По состоянию на 11 апреля таких было 69.

При этом 35 случаев заражения в апреле были выявлены не по факту обращений людей в больницы с симптомами пневмонии, а в процессе профилактических проверок, которые были начаты с Патонга и должны распространиться на весь остров.

Среди четырех новых случаев заболевания лишь одно напрямую связано с Патонгом. Согласно отчету официальных лиц,это 40-летняя сотрудница одного из местных развлекательных заведений.

Другие заболевшие – это 68-летний житель Банг-Тао и 55-летний таксист из Вичита, ранее контактировавшие с лицами, у которых был выявлен COVID-19. Кроме того, болезнь была диагностирована у 20-летней студентки, учившейся в Бангкоке и некоторое время назад вернувшейся на Пхукет. Она живет в Таланге.







 

 

 

 

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