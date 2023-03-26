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Еще 59 черепашек вылупились в провинции Пханг-Нга

Черепашата из восьмой кладки яиц на пляже Банг-Кхван вылупились 25 марта в провинции Пханг-Нга, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Общее количество вылупившихся детенышей кожистой черепахи уже достигло 632 животных.

Новости Пхукета

27 Марта 2023, 08:00 AM
Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Черепашата из восьмой кладки яиц вылупились на пляже Банг-Кхван. Фото: DMCR

Как следует из публикации DMCR в Facebook, песок над восьмой кладкой яиц на пляже Банг-Кхван начал проседать около 18:30. Сотрудники департамента сначала дождались пока из гнезда выберутся детеныши, способные это сделать самостоятельно, а потом раскопали песок и помогли остальным.

Всего в море вечером 25 марта отправились 59 детенышей кожистой черепахи. Четыре черепашки были найдены мертвыми, еще по десять яиц оказались неоплодотворенными и вздувшимися.

DMCR напомнил, что восьмая кладка была обнаружена на пляжа Банг-Кхван 28 января, черепашата появились на свет через 57 дней, что является нормальным сроком.

Отдельно страница Phuket Info Center сообщила о 42 вылупившихся детенышах кождистой черепахи на территории нацпарка Khao Lampi – Had Thai Mueang National Park. Геотег в публикации указывает на то, что это произошло на пляже Тхай-Мыанг. Также специалисты DMCR обнаружили трех мертвых черепашек, девять не оплодотворенных и 25 вздувшихся яиц. С момента, когда черепаха отложила яйца, прошло 55 дней. Кладка была естественной, сотрудники DMCR не перемещали яйца.

 

 

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