Еще 432 человека вывезены из Таиланда в Россию

Авиакомпания «Россия» осуществила очередной вывозной рейс из Таиланда в РФ. В общей сложности вывезены 432 пассажира, включая шестерых иностранцев.

Новости Пхукета

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Россия вылетел из аэропорта Пхукета около 13:00 четверга, 16 июля. Как сообщает пхукетское генконсульство РФ на своей странице в Facebook, на борту находились 225 пассажиров.

Через час самолет совершил посадку в Бангкоке и принял на борт еще 207 человек. Затем самолет вылетел в Москву и в 21:20 совершил посадку в российской столице, указывается на сайте Flightradar24.com.

Как отмечает генконсульство, с начала апреля 2020 с острова Пхукет на восьми бортах в различные регионы России вылетели свыше 1,5 тыс. человек. Общее число осуществленных вывозных рейсов из Таиланда, согласно данным посольства, равняется 42.

«Всего из Таиланда в Россию вывезено более 9 тыс. человек», – добавляет посольство.