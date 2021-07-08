Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Еще 33 авиакомпании намерены запустить рейсы на Пхукет

Заместитель директора международного аэропорта Пхукета Сунтхорн Сакдавасит заявил о том, что ее 33 авиакомпании подали запросы на разрешение летать на Пхукет. Что касается проекта Phuket Sandbox, то в аэропорту ожидают около 14 тыс. дополнительных туристов.

Новости Пхукета

8 Июля 2021, 01:42 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

«В первые пять дней июля мы приняли 1896 пассажиров из-за рубежа, а сегодня должны прибыть еще 236 человек на пяти отдельных рейсах», – заявил господин Сакдавасит на пресс-конференции 6 июля.

«Мы получили запросы от 33 авиакомпаний, заявивших, что хотели бы совершать полеты на Пхукет в период с июля по конец октября. Из этих авиакомпаний 10 подали запросы на начало работы в июле, а 17 – на начало работы в августе», – добавил он.

Господин Сакдавасит не озвучил названия авиакомпаний, планирующих открыть рейсы на Пхукет. Страны, из которых они планируют летать, тоже названы не были.

При этом господин Сакдавасит отметил, что около 14 тыс. человек уже забронировали билеты на Пхукет в июле-октябре.

«Если мы сможем удерживать число заражений коронавирусом на минимальных уровнях до высокого сезона, то будет надежда, что у людей вырастет уверенность в безопасности Пхукета и на остров будет осуществляться еще больше рейсов», – отметил заместитель директора аэропорта.

«Впрочем, мы на ожидаем возвращения к допандемийным показателям в ближайшей перспективе, поскольку битва с коронавирусом и его последствиями продолжается по всему миру», – добавил он.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Рыбаки Пхукета просят расширить зону ловли
13 туристов из программы Phuket Sandbox помещены в карантин
Вакцинация иностранцев продолжается на Пхукете
Турполиция озвучила максимальные цены на такси из аэропорта
У прилетевшего по Phuket Sandbox туриста выявили коронавирус
На Пхукете нашли пропавшего туриста из Норвегии
Четыре школы в Кату закрыты на фоне угрозы коронавируса
Фестиваль Colourful Phuket продлится до конца июля
Пхукет движется к цели по вакцинации
Воскресная ярмарка в Пхукет-Тауне возобновила работу
Пхукет принял первых зарубежных туристов
План по вакцинации Пхукета выполнен на 80%
В Central Festival произошел пожар
Незаконные постройки на пляже Лайан вновь обещают снести
Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 