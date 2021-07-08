Еще 33 авиакомпании намерены запустить рейсы на Пхукет

Заместитель директора международного аэропорта Пхукета Сунтхорн Сакдавасит заявил о том, что ее 33 авиакомпании подали запросы на разрешение летать на Пхукет. Что касается проекта Phuket Sandbox, то в аэропорту ожидают около 14 тыс. дополнительных туристов.

Новости Пхукета

8 Июля 2021, 01:42 PM

Фото: PR Phuket

«В первые пять дней июля мы приняли 1896 пассажиров из-за рубежа, а сегодня должны прибыть еще 236 человек на пяти отдельных рейсах», – заявил господин Сакдавасит на пресс-конференции 6 июля.

«Мы получили запросы от 33 авиакомпаний, заявивших, что хотели бы совершать полеты на Пхукет в период с июля по конец октября. Из этих авиакомпаний 10 подали запросы на начало работы в июле, а 17 – на начало работы в августе», – добавил он.

Господин Сакдавасит не озвучил названия авиакомпаний, планирующих открыть рейсы на Пхукет. Страны, из которых они планируют летать, тоже названы не были.

При этом господин Сакдавасит отметил, что около 14 тыс. человек уже забронировали билеты на Пхукет в июле-октябре.

«Если мы сможем удерживать число заражений коронавирусом на минимальных уровнях до высокого сезона, то будет надежда, что у людей вырастет уверенность в безопасности Пхукета и на остров будет осуществляться еще больше рейсов», – отметил заместитель директора аэропорта.

«Впрочем, мы на ожидаем возвращения к допандемийным показателям в ближайшей перспективе, поскольку битва с коронавирусом и его последствиями продолжается по всему миру», – добавил он.