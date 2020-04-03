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Еще 13 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

3 Апреля 2020, 12:23 PM
Еще 13 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Еще 13 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно данным на 2 апреля, общее число официально зарегистрированных заболевших с начала вспышки коронавируса достигло 100 человек. Из них 15 человек уже выздоровели и покинули больницы, еще 85 пациентов проходит лечение. Еще 105 человек ждут результатов анализов на коронавирус и числятся в статусе пациентов под наблюдением.

Среди новых заболевших значатся 25-летний турист из Венгрии, посещавший Бангла-Роуд и заболевший 26 марта, а также 62-летний турист из Германии, дата заболевания которого неизвестна. В отчете официальных лиц говорится, что тот «не демонстрировал никаких признаков заражения».

Добавим, что некоторые из «новых» пациентов, согласно отчету, заболели еще 14-18 марта, то есть более двух недель назад.

 

 

 

 



 

 

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