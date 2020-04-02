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Еще 12 случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 75.

Новости Пхукета

2 Апреля 2020, 03:08 PM
Еще 12 случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Еще 12 случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно данным на 2 апреля, общее число официально зарегистрированных заболевших с начала вспышки коронавируса достигло 87 человек. Из них 15 человек уже выздоровели и покинули больницы, еще 72 пациентов проходит лечение. Еще 119 человек ждут результатов анализов на коронавирус и числятся в статусе пациентов под наблюдением.

Среди новых заболевших значится 37-летняя россиянка, которая находилась в Патонге более месяца, имела контакты с другими туристами из-за рубежа и заболела 21 марта.

Также в списке фигурирует 34-летняя гражданка Казахстана, которая отдыхала вместе с россиянкой.

 

 

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