Еще 12 случаев заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете

Согласно данным на 2 апреля, общее число официально зарегистрированных заболевших с начала вспышки коронавируса достигло 87 человек. Из них 15 человек уже выздоровели и покинули больницы, еще 72 пациентов проходит лечение. Еще 119 человек ждут результатов анализов на коронавирус и числятся в статусе пациентов под наблюдением.
Среди новых заболевших значится 37-летняя россиянка, которая находилась в Патонге более месяца, имела контакты с другими туристами из-за рубежа и заболела 21 марта.
Также в списке фигурирует 34-летняя гражданка Казахстана, которая отдыхала вместе с россиянкой.