Еще 10 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все новые заболевшие – жители Банг-Тао.

Новости Пхукета

14 Апреля 2020, 01:31 PM

На Пхукете подтверждены еще 10 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету от 14 апреля, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 188 человек. 72 из них благополучно выздоровели и покинули больницы, 115 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался. Результатов анализов на коронавирус ожидают 57 человек.

Также на острове продолжается подомовой обход граждан с проверкой на возможное заражение COVID-19. К настоящему моменту проверено свыше 4 ты. человек. При этом за период со 2 по 10 апреля таким образом выявлено 38 заразившихся вирусом.

Как следует из отчета пхукетского комитета по эпидемиологии, семь из 10 новых заболевших имели контакт с ранее подтвержденным пациентом из Банг-Тао. Среди них значатся двое детей (годовалый мальчик и 13-летняя девочка), а также несколько престарелых (женщины 59 и 97 лет, мужчина 70 лет). Три остальных заболевших также являются жителями Банг-Тао.