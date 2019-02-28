Erawadee привлекут к ответственности за нелегальный найм иностранцев

Полиция Чалонга подтвердила, что магазин товаров народной медицины Erawadee будет привлечен к ответственности за нелегальный найм иностранных сотрудников.

Новости Пхукета

28 Февраля 2019, 06:06 PM

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Полицейский рейд в магазине Erawadee на Chao Fa West Rd. в Чалонге состоялся в среду, 20 февраля. В ходе операции, проведенной туристической полицией и Иммиграционным бюро, были задержаны 15 иностранцев: 10 гражданок и один гражданин России, две гражданки Украины, гражданка Молдавии и гражданка Киргизии. Ни у кого из задержанных зарубежных сотрудников не было разрешения на работу.

Задержанные были доставлены в полицейский участок Чалонга. Как уточнил капитан туристической полиции Эккачай Сири, они не стали отрицать вину в нелегальной трудовой деятельности. По закону каждому из них грозит штраф и депортация. При этом капитан Сири также упомянул возможность занесения всех 15 задержанных в черные списки Иммиграционного бюро.

В беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News шеф полиции Чалонга Паккайот Танонгсак заявил, что наниматель иностранцев также будет привлечен к ответственности, хотя пока что официальные обвинений против него не выдвинуто. Полковник Танонгсак не указал, идет ли речь о владельце Erawadee или о ком-либо из менеджмента.

«Я не могу раскрыть подробностей обвинений пока расследование не завершено», – заявил полковник Танонгсак.

Согласно Экстренному декрету о труде иностранцев от 2017 года, «найм иностранца на работу, выполнение которой иностранцам запрещено, карается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. бат за каждого иностранца».

Более того, «ввведение нанимаемого в заблуждение о том, что он якобы может работать без ворк-пермита, карается тюремным заключением на срок от 3 до 10 лет и/или штрафом в размере от 600 тыс. бат до 1 млн бат за каждого введенного в заблуждение иностранца».

Соответствующие штрафы были введены Экстренным декретом от 2017 года и сохранены в декрете от 2018 года. При этом речь идет именно о нанимателях. Штрафы непосредственно для работников, осуществляющих незаконную трудовую деятельность, прописаны отдельно.

В беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News полковник Танонгсак подтвердил, что в случае Erawadee нанимателю может грозить привлечение к ответственности по статье о введении иностранного работника в заблуждение, предусматривающей максимально строгую ответственность. При этом господин Танонгсак еще раз подчеркнул, что сперва должно быть завершено расследование и пока что никаких обвинений еще не предъявлено.

Магазин Erawadee, по словам полковника Танонгсака, в настоящий момент закрыт. Владелец приостановил деятельность торговой точки после полицейского рейда и задержания персонала.