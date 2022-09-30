Эпоха COVID-19 заканчивается в Таиланде

С 1 октября в Таиланде отменяется введенное в марте 2020 года чрезвычайное положение, а въезд в страну становится таким же свободным, как был до коронавируса. Все соответствующие решения утверждены, оформлены в виде приказов и опубликованы в Royal Gazette.

Новости Пхукета

Таиланд с 1 октября переводит COVID-19 в ту же категорию болезней, что и денге, а также полностью открывает границы и отменяет режим чрезвычайного положения. Однако замглавы Минздрава неожиданно заявил, что маски останутся обязательными для ношения в кинотеатрах и в общественном транспорте. Фото: ТАС Phuket

С 1 октября прекращает работу Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CSSA), а сама болезнь переводится из группы «опасных» в группу «требующих наблюдения». Люди с легким и бессимптомным течением болезни освобождаются от изоляции, медики будут требовать от них лишь ношения масок, соблюдения социальной дистанции и выполнения других требований DMHTT. Также маски остаются обязательными в общественном транспорте и кинотеатрах, о чем заявил заместитель Министра общественного здоровья Эккачай Пиансриватчара.

Отвечать за все вопросы, связанные с коронавирусом (включая продолжение вакцинации) будут Минздрав и его подразделения, а также провинциальные комитеты по передающимся заболеваниям. Власти отдельных провинций смогут устанавливать собственные требования для обеспечения эпидемиологической безопасности, но губернатор Пхукета, к примеру, пока не выпустил никаких распоряжений на этот счет.

В выступлении 26 сентября глава Минздрава Анутин Чарнвиракун, заявил, что эпидемиологическая ситуация в Таиланде и в мире «практически вернулась к норме». Антитела к вирусу, полученные в результате вакцинации или после перенесенной болезни, есть у 92% населения Таиланда.

Минздрав также заверяет, что располагает достаточными ресурсами, чтобы справляться с будущими волнами COVID-19, которые будут небольшими и сезонными, похожими на грипп. В стране достаточно и врачей, и больничных коек, и противовирусных препаратов (заполняемость коечного фонда в больницах – 6%, имеющийся запас фапиравира – на три месяца с лишним). Смертность от коронавируса в будущем ожидается на уровне 0,01%.

Турпоток от 10 миллионов

Тайский бизнес ожидаемо приветствовал решение властей о пересмотре статуса COVID-19 и полном открытии границ страны. Председатель Торговой палаты Таиланда (ТСС) Санан Ангубонкун заявил в беседе с Bangkok Post, что на этом фоне ожидает в районе 10-12 млн туристических прибытий из-за рубежа за весь год и роста ВВП в диапазоне от 2,75% до 3,5%.

Пока что, согласно данным Министерство туризма на конец сентября, страна приняла около 5,5 млн иностранцев, которые потратили за время пребывания свыше 200 млрд бат. Ожидаемый турпоток в четвертом квартале – не менее 1,5 млн прибытий в месяц.

Как отметил господин Ангубонкун, туристическому бизнесу выгодно, в частности, нынешнее ослабление тайского бата (см. статью на стр. 5). Это может стимулировать и дополнительные поездки в высокий сезон, и траты непосредственно на отдыхе, полагает он. На выгодный для туристов курс национальной валюты обращает внимание и президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Мариса Сукосон Нунбхакди. Однако она оговаривается, что не уверена в том, сможет ли этот фактор перевесить негатив от высокой стоимости авиабилетов.

«Этот рынок в последние несколько месяцев ниже того, что ожидалось», – говорит госпожа Нунхакди об авиаперевозках.

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета в июне впервые превысили уровень в 100 тыс. в месяц, а в июле и августе составляли 120 тыс. Прогноз на сентябрь также порядка 100-120 тыс.

Визовые льготы для туристов

Для стимулирования туризма власти Таиланда приняли решение с 1 октября предоставлять приезжающим в Королевство иностранцам более длительные разрешения на нахождение в стране. Туристы, въезжающие по визам по прибытию, будут получать штампы на 30 дней вместо 15. Безвизовые туристы, включая россиян, смогут находиться в Таиланде в течение 45 дней вместо 30. При этом на практике власти не препятствуют однократным бордер-ранам, то есть кратковременному выезду из страны с последующим въездом для получения нового штампа.

Ключевым рынком для тайского и пхукетского турбизнеса в настоящий момент является индийский. В частности, на Пхукете туристы из Индии возглавляют список прибывающих с большим отрывом от всех конкурентов (122,2 тыс. прибытий с мая по 26 сентября, согласно данным службы Иммиграционного контроля в пхукетском аэропорту).

Следом идут туристы из Австралии (54,6 тыс.), Сингапура (47,8 тыс.), Малайзии (33,7 тыс.), Великобритании (31,9 тыс.), , Германии (19,9 тыс.), США (18,3 тыс.), России (16,8 тыс.), Израиля (15,7 тыс.) и Саудовской Аравии (12,3 тыс.).

Китай до сих пор придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19 и остается де-факто закрытым. В списке прибытий на Пхукет граждане КНР находятся на 15-м месте с показателем в 8,9 тыс. визитов с начала мая.

Российский туризм

Перспективы российского рынка сейчас туманны, хотя еще несколько недель назад туроператоры были настроены оптимистично и прогнозировали, что Таиланд войдет в топ-5 новогодних направлений у россиян.

«Спрос набирает обороты. Появились вменяемые цены на туры, большее разнообразие перевозки, в том числе чартерных рейсов. Это дает Королевству шансы попасть в список самых востребованных новогодних направлений у россиян», – писал «Вестник АТОР» в публикации от 22 сентября. Мнение было составлено на основе опроса ведущих турператоров.

«На данный момент по количеству бронирований туров в Таиланд новогодние праздники – это самый популярный период», – говорили отраслевому изданию в TEZ Tour, а у оператора ПАКС страна занимала в продажах на Новый год третье место, уступая только Египту и ОАЭ.

Еще в июле «Аэрофлот» заявил о возобновлении регулярных прямых рейсов из Москвы на Пхукет с конца октября и начал продажу билетов на них. Как отмечало тогда агентство РБК, после этого сразу несколько туроператоров заявили о намерении выкупать у «Аэрофлота» блоки мест на эти рейсы. Билетами заинтересовались и индивидуальные путешественники, тем более что цена туда-обратно была заявлена на уровне 70 тыс. рублей (в июле).

В сентябре был анонсирован второй вариант отправиться на Пхукет из российской столицы без пересадок в зимний сезон. Туроператор PEGAS Touristik начал продажу путевок из Москвы на собственных прямых чартерных рейсах, о чем также сообщил «Вестник АТОР».

«Полетная программа базируется на прямых рейсах авиакомпании IKAR (бывшая Pegas Fly), стартует с 29 октября и запланирована до конца марта», – писало издание.

Стоимость недельного отдыха на острове варьировалась у PEGAS Touristik на тот момент в диапазоне от 97 тыс. рублей до 102 тыс. рублей в зависимости от класса отеля.

Путевки на Пхукет туроператоры предлагают и сейчас, однако добираться до острова приходится с пересадками. Среди вариантов – арабские страны, Турция и Казахстан, который в последнее время пользовался все большей популярностью. Впрочем, все эти планы и соображения озвучивались до объявления частичной мобилизации в России.