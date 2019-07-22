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Энтони Дюпон занял кресло GM в Paresa

Пятизвездочный курортный комплекса Paresa в Камале объявил о назначении британца Энтони Дюпона на должность генерального менеджера. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе компании, выпущенном на этой неделе.

Новости Пхукета

22 Июля 2019, 03:02 PM
Фото: Paresa

Фото: Paresa

За свою карьеру в индустрии гостеприимства господин Дюпон успел поработать в более 40 стран мира. После окончания университета в Великобритании господин Дюпон присоединился к команде Explore Worldwide и в первое время работал простым экскурсоводом. Карьеру в отельном бизнесе он начал в Лаосе, где устроился в одну из гостиниц группы Aman Resorts.

Перед назначением на пост генерального менеджера Paresa господин Дюпон работал в отелях The Sarojin, Ani Villas и Indigo Pearl, в том числе и после ребрендинга последнего под новым названием The Slate.

Добавим, что в должности генерального менеджера Paresa господин Дюпон сменил уроженца ЮАР Дэвида Когеленберга, который в начале этого года перешел на аналогичную позицию в Fusion Resort Cam Ranh во Вьетнаме. Господин Когеленберг руководил Paresa с 2014 года.

 

 

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