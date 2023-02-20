Энергия музыки. Пианист Иван Шарапов возвращается на Пхукет с серией концертов.

Ивана Шарапова не видели и не слышали на Пхукете полгода, а на самом деле даже больше. Последний концерт на острове он дал в августе прошлого года, выступив в своем любимом месте – Храме Святой Троицы. До этого же концерты Ивана проходили в Бангкоке, так так что можно сказать, что пианист вернулся на Пхукет и теперь у нас есть шанс услышать виртуозное исполнение любимой классики и не только.

Ярчайший исполнитель, покоривший публику и самые красивые и труднодоступные места Пхукета, наполнив их музыкой, неожиданно исчез. С ним невозможно было не то что встретиться, но даже просто списаться в мессенджере. Ваня обрывал диалог на середине фразы и срочно убегал по делам, связанным с чем-то очень важным, но только не с музыкой.

Он был все тем же Шараповым, все так же был готов прийти на помощь всякому, кто попал в беду, решить нерешаемое, спасти или просто поддержать делом. Но только совсем не играл и мы соскучились по его музыке.

Сейчас Иван возвращается на Пхукет сразу с семью концертами, которые пройдут за шесть дней.

С 11 по 14 февраля он каждый вечер будет играть в Central Phuket, который по привычке называет «Фестивалем». Затем отдохнет три дня и даст два вечерних концерта 18 и 19 февраля также в Central, и также 19 числа выступит еще и на праздновании Масленицы в Boat Lagoon. Ваня не спешит называть это возвращением, ограничиваясь словами о том, что отыграет неделю, а там посмотрит, все зависит от графика. Надеюсь, что в этом неопределенном «там» все-таки будет музыка.

И остров принял...

Иван Шарапов появился на Пхукете в 2015 году. Не приехал, а именно появился, материализовался, как будто был здесь всегда и знал, что остров его ждал. Прекрасный оперный баритон, великолепная фортепьянная техника, искренняя любовь и талант к музыке, Московская консерватория и столичный же Университет культуры и искусств – все это мало чего стоило при практически нулевом английском и без каких-либо связей на Пхукете. Но обезоруживающая открытость, харизма и внутренняя энергия в совершенно запредельной концентрации в сочетании с профессиональным опытом сделали свое дело.

Жизнь била из Вани ключом, причем мажорным и в ритме 140bpm. На свой первый концерт он попал невероятно прямым путем: увидел сцену и поинтересовался, может ли он выступить после основной программы. Получив подтверждение, Иван побежал домой переодеваться в костюм. Но вообще-то, речь шла о ежегодном музыкальном фестивале в Лагуне. Так началась музыкальная история Ивана Шарапова в Таиланде и в Азии в целом.

Иван давал концерты в Бангкоке, на Пхукете, в Куала-Лумпуре. Играл перед самой изысканной публикой, включая членов Королевской семьи. И особое внимание уделял специальным проектам и особенной аудитории – выступал в доме престарелых в Паклоке, в местных больницах – везде, где его музыка была нужна и где она помогала людям. В одном из интервью он потом говорил, что советует то же самое всем своим ученикам: обязательно выступать, и поначалу – перед той публикой, которой ты особенно нужен и которая тебе будет особенно рада.

Собственно, наше интервью состоялось через три года после того, как мы с Иваном познакомились. Все это время он играл, плюс преподавал фортепиано и вокал, чем занимается и до сих пор.

Одним из любимых мест Шарапова стал православный храм на Пхукете с его потрясающей акустикой, где Иван давал благотворительные концерты. Но постепенно музыкант сменил пхукетскую сцену на бангкокскую. Ивана приглашали выступать на мероприятия международного уровня, на дипломатические приемы, на мероприятия, посвященные специальным событиям, связанным с историей Королевства Таиланд.

Он выступал перед тайскими политиками и военным руководством, в среде которых престижно слушать и понимать классическую музыку. А сам постепенно осваивал тайский репертуар, включая композиции, сочиненные Его Величеством Пхумипоном Адульядетом. Когда великий монарх ушел из жизни, российский пианист почтил его память девятичасовым музыкальным марафоном в столичном выставочном центре River Сity.

На протяжении девяти часов, с перерывом лишь на национальную минуту молчания, Иван исполнял композиции Его Величества, классические произведения и современные мелодии. Люди приходили и уходили, аудитория менялась, музыка звучала непрерывно. Иван играл на превосходнейшем, как он сам признается, рояле Yamaha, который установило представительство Yamaha в Таиланде. Команда музыканта рассказывала, что проходившие мимо посетители River City не могли поверить, что все девять часов за инструментом находится один человек, который без остановки исполняет одну за другой сотню композиций.

Такого до Шарапова в Таиланде не делал никто, да и после Шарапова тоже. Он же потом повторил это еще дважды: отыграл десять часов в честь дня рождения Рамы Х и девять часов в честь Дня отца в 2020 году. Последний марафон прошел уже в разгар пандемии коронавируса, которая изменила все.

Болезнь не просто уносила человеческие жизни, она буквально высосала из Таиланда жизнь как таковую. Отсутствие работы и откровенная нищета, заколоченные окна кафе и магазинов, разводы и самоубийства, бесконечная депрессия и тоска. Музыка замолчала, и не только из-за запрета на концерты и работу мест массового собрания людей.

Ваниной внутренней энергии хватило на то, чтобы сохранить себя, быть постоянной опорой другим, заниматься дистанционно со своими учениками. Но музыка замолчала.

Чтобы музыка жила

Встретиться с Иваном для интервью оказалось непросто, он был постоянно занят. А когда встреча все же состоялась, сразу сложилось ощущение, что, пожалуй, напрасно – разговор не клеился. Музыкант с теплом вспоминал августовский концерт, рассказывал о высокой чести выступить на недавнем мероприятии в честь дня вступления в сан Верховного Патриарха тайских буддистов и премии ЮНЕСКО. Но все было не то и не так, как раньше, не хватало той самой внутренней энергии тепла.

Прежний Шарапов проявился, лишь когда я уже с раздражением спросил о концертах на Масленицу и в Central – это после высочайшей чести выступить 7 февраля перед духовными лидерами и первыми лицами страны.

О предстоящих концертах Иван заговорил почти с теми же интонациями, что и пять лет назад. Для музыканта эти простые выступления, как оказалось, были частью той самой энергии, значимой частью его жизни.

«Понимаешь, музыка должна звучать, ее нужно играть для кого-то, ее нельзя играть в стол», – говорил он, практически цитируя себя пятилетней давности.

«У любого артиста должны быть дедлайны. Да, именно дедлайны, к которым готовишься, которые мотивируют тебя. Для музыканта это концерты. Если есть возможность выступить, то, конечно, я буду играть. Любое выступление дает энергию», – повторял он знакомые слова, которые я уже отчаялся услышать. Передо мной сидел все тот же Иван Шарапов, который восемь лет назад материализовался на Пхукете и подарил ему свою музыку. А сейчас готов сделать это снова. Семь раз за шесть дней.

Концерты Ивана Шарапова в Central Phuket будут проходить с 11 по 14 февраля с 19:00 до 21:00. Дважды музыкант выступит сольно и четыре раза – дуэтом со скрипачом Стасом Красильниковым.

Но особо Иван приглашает на Масленицу в Boat Lagoon, потому что там будет именно пхукетское русскоязычное сообщество. Собственно, он и сам там будет как часть этого сообщества. Ивана пригласили организаторы из русской школы «Рассвет», которые летом провели роскошный Сабантуй.

Выступление Ивана Шарапова в Boat Lagoon будет коротким, но насыщенным – музыкант обещает поппури русских народных и советских песен, а также Чайковского и Рахманинова. Вход на мероприятие свободный, кроме музыки будут угощение от лучших ресторанов острова, ярмарка, колядование и сжигание чучела, хороводы и просто очень хорошая компания.