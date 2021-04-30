Эндрю Вуд: Третья волна и перспективы открытия в июле

Глава бангкокского отделения Skal и вице-президент Skal по Таиланду и Азии Эндрю Джей Вуд рассуждает о перспективах открытия Пхукета в июле.

Эндрю Вуд

1 Мая 2021, 02:00 PM

Пляжи Хуа-Хина пустуют. Опасающиеся коронавируса туристы отменяют запланированные отпуска. Фото: Kalboz / Flickr

Правительственные умы ломают головы, пытаясь сформулировать следующие шаги по открытию Таиланда для массового туризма и возрождения отрасли, оказавшейся на грани краха. Изначально планировалось открыть для туристов Пхукет с 1 июля, но в эти планы внесла свои коррективы третья волна коронавируса. Теперь дедлайн, очевидно, нуждается в пересмотре, поскольку главная задача для Пхукета непосредственно сейчас – массовая вакцинация населения. Выполнена она пока лишь на треть.

Еще перед началом третьей волны Пхукет обеспечил себе более 100 тыс. доз коронавирусной вакцины, а к моменту планового открытия острова их должно быть уже 930 тыс. Этого должно хватить, чтобы иммунизировать 70% населения – именно такой процент необходим для формирования коллективного иммунитета в популяции. Однако третья волна, прокатившаяся по всей стране, поставила под вопрос иммунизацию и непосредственно Пхукета – прививки срочно нужны в других провинциях, где вспыхнули новые очаги COVID-19.

На фоне сложившейся ситуации министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн объявил о плане провести встречу со всеми задействованными ведомствами и обсудить запланированное на июль открытие острова. При этом количество «красных зон» с частичными локдаунами и рекомендациями гражданам не покидать дома выросло до 18, и одной из этих зон является сам Пхукет. Всем остальным 59 провинциям был присвоен статус «оранжевых зон»., многие из которых до этого классифицировались как «зеленые» и считались безопасными. Сейчас таковых нет.

Зеленых больше нет

Правительство проигнорировало мнение экспертного сообщества и не стало отменять Сонгкран полностью, одновременно сократив масштаб празднований и добавив дополнительные выходные дни (Сонгкран – тайский Новый год, в который жители больших городов, таких как Бангкок, традиционно отправляются в родные провинции).

В прошлом году на фоне COVID-19 выходные дни в Сонгкран были просто отменены, но нынешнее решение сохранить нерабочие дни привело к тому, что вирус вышел за пределы Бангкока, спровоцировав ряд вспышек в провинциях. В самой же столице эпицентрами заражений стали развлекательные заведения, рестораны, пабы и ночные клубы в окрестностях района Тхонгглор. Также свой вклад внесли люксовые свадебные церемонии в Riverside, среди гостей которых были и члены правительства, и влиятельные бизнесмены. COVID-19 стремительно распространился из этих точек по всей стране, поскольку в долгие выходные люди потянулись в свои провинции к оставшимся там родственникам. По состоянию на 1 апреля 2021 года в Таиланде было зафиксировано 28,9 тыс. заражений и 94 смерти от COVID-19, по состоянию на 22 апреля – свыше 48,1 тыс. заражений и 117 смертей. Такой рост игнорировать сложно.

Недавно я ездил в Хуа-Хин, и пустые пляжи были прямым доказательством того, что потенциальные туристы массово отменили отельные бронирования. Некоторые отели, ранее демонстрировавшие заполняемость на уровне 70-80% потеряли львиную долю внутренних туристов. А с учетом отсутствия постояльцев из-за рубежа, эта новая вспышка коронавируса оказалась максимально нежелательной.

Частичное открытие

Вопрос об открытии Таиланда для туризма (начиная с Пхукета) принял новый оборот. Министр Пхипхат Ратчакитпракарн заявил прямо: «Определяющий фактор сейчас – это недостаток вакцин, и именно об этом мы беспокоимся в контексте графика открытия страны. План вакцинирования нуждается в дальнейшем обсуждении. Если достичь цели формирования коллективного иммунитета не удастся, возможно, мы рассмотрим открытие лишь определенных частей Пхукета», – заявил господин Ратчакитпракарн.

Впрочем, даже реализация проекта в виде выделенных зон будет проходить нелегко, поскольку в стране ежедневно фиксируются новые случаи заболевания, а значит прививки нужны не только жителям Пхукета.

«Более важно то, что нам нужно выслушать отзывы от тех стран, которые уже вступили в переговоры с партнерами о формировании «туристических пузырей» (двусторонних каналов обмена туристами) и убедиться в том, что они уверены в выполнении установленных таймлайнов», – добавил министр туризма.

Как и в Хуа-Хине, отели северного Таиланда зафиксировали около 70% отказов от бронирований. В первую очередь произошло это из-за Чианг-Май, который всегда был одним из центров празднования Сонгкрана, и где сейчас наблюдается особо серьезная вспышка новых заражений.

К сожалению, министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн в настоящий момент сам находится на самоизоляции после близкого контакта с министром транспорта Саксаямом Чидчобом, у которого был диагностирован COVID-19. Впрочем, в прошлом месяце он уже получил первую прививку вакциной AstraZeneca, а самоизоляция должно закончиться до конца апреля после трех отрицательных тестов на коронавирус.

Эндрю Джей Вуд – уроженец английского Йоркшира, профессиональный отельер с многолетним опытом, член объединения Skal и автор материалов о туризме. Эндрю посвятил индустрии гостеприимства и туризма более 40 лет свой жизни. Профессиональное образование он получил в эдинбургском университете Napier University. На определенном этапе карьеры Эндрю был директором Skal International (SI), и президентом SI Thailand. Сейчас он возглавляет бангкокское отделений Skal и является вице-президентом Skal по Таиланду и Азии в целом. Эндрю Вуд регулярно выступает с лекциями в различных университетах, включая школу гостеприимства в Assumption University и японскую школу отельного дела в Токио.