Эмблема Коронации Рамы Х и зашифрованные в ней смыслы

Для церемонии Коронации Рамы Х была подготовлена и утверждена специальная Эмблема Коронации, являющаяся официальным символом грядущего события.

Новости Пхукета

4 Мая 2019, 11:00 AM

Эмблема Коронации Рамы Х.

В центре эмблемы находится Королевская Монограмма Его Величества Махи Вачиралонгкорна, состоящая из трех букв – «В», «П», «Р». Украшенные алмазами буквы означают «Маха Вачиралонгкорн, Король». Золотой обод вокруг букв отсылает к цвету понедельника, дня, в который родился Рама Х.

Буквы Королевской Монограммы располагаются на темно-синем фоне, символизирующим праведное правление. Фон Королевской Монограммы выполнен в виде бутона лотуса, обрамленного золотыми и зелеными линиями. Эти цвета символизируют силу и могущество того дня, в который родился Король. Также бутон лотоса отсылает к своему символу-предшественнику – Великому Уналому на Королевской Печати Его Величества Буддхы Йодфы Чулалока Великого (Рамы I), основателя правящей поныне династии Чакри.

Вокруг бутона лотуса располагаются пять Королевских Регалий, являющихся символами Королевского правления. Так, непосредственно над Королевской Монограммой находится Великая Корона Победы, украшенная еще одним Уналомом, в котором видно тайское число 10, знаменующее вступление на престол десятого Короля династии Чакри.

Справа от Королевской монограммы изображены Меч Побед и Королевская Метелка из Хвоста Яка, слева – Королевский Скипетр и Королевский Веер, снизу – Королевские Золотые Туфли.

Великая Корона Победы символизирует лежащую на плечах Короля ношу заботы о счастье и благополучии народа. Меч Победы – символ долга Его Величества по защите Королевства от всех угроз. Королевский Скипетр символизирует добродетели Его Величества, которые несут мир и стабильность всем Королевству. Королевская Метелка и Королевский Веер являются отражением праведности Короля и его призвания утешить страдания и невзгоды подданных. Королевские Туфли символизируют заботу Его Величества о достатке и благополучии государства.

Позади Великой Короны Победы возвышается Великий Девятиярусный Зонт, каждый из уровней которого опоясан золотыми линиями. Зонт венчается золотым бутоном лотоса с ликами Брахмы, а его нижний уровень украшен золотыми букетами Чампы, символизирующими, что Королевская воля и власть Его Величества распространяются во все стороны света.

В нижней части Эмблемы Коронации находится зеленая лента с золотым обрамлением. Золотые буквы на ней складываются в слова «Коронация Короля Рамы Х 2562 Б.Э. (2019)». У одного края ленты возвышается розовый Коджаси, держащий Семиярусный Зонт и символизирующий армию и воинскую службу. У другого конца стоит белый Ратчаси с аналогичным зонтом, символизирующий гражданскую службу. Вместе они олицетворяют две опоры государства и два пути служения ему.

Завершают композицию Коронационной Эмблемы два орнамента в форме Наг, символизирующих год дракона, в который родился Его Величество. Также золотые Наги являются символами процветания нации и подданных Короля.