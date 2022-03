Элвис Ваминг и музыкальная группа Little El

Евгения Сычева

The Legends of Elvis Thailand.

В январе этого года мой тайский супруг Элвис (или Elvis Waming) отметил свое свой юбилей на сцене. Лучшим подарком для него стало возвращение прежнего состава группы Little El, с которой он начинал свой многолетний проект, посвященный творчеству легендарного Элвиса Пресли. Мне хочется поделиться этой позитивной новостью, поэтому статья будет посвящена работе моего мужа, благодаря которой, кстати, и появилась наша семья.

Моего мужа зовут Ваминг, имя Элвис появилось, когда он стал музыкантом. На профессиональной сцене Ваминг оказался на первом курсе института, где учился на учителя музыки. Он пел в разных стилях и в какой-то момент обнаружил, что песни Элвиса Пресли вызывают в нем наиболее сильный отклик. Еще будучи студентом, он хотел сделать что-то в память об этом великом исполнителе. Так Ваминг стал первым организатором концерта памяти Пресли на Пхукете, собрав несколько разных групп, которые играли по несколько песен музыканта. Это было больше 30 лет назад, концерт носил благотворительный характер и планировался быть ежегодным как дань памяти великому артисту.

Параллельно Ваминг мечтал сделать свою программу песен Элвиса в сопровождении оркестра. К этой мечте ему пришлось идти очень долго, ведь для создания новой программы требовалось много времени и сил. Также для этого были нужны единомышленники, которых много лет он не мог найти. Шли годы, Ваминг исполнял мировые хиты в отелях, у него появились свои поклонники среди иностранных туристов, которые из года в год приезжали в те места, где он работал. Ваминг успел побывать менеджером нескольких музыкальных групп, позаниматься прокатом звукового оборудования и организацией концертов. Но мечта о собственной программе Элвиса не покидала его.

Однажды, когда ему было слегка за 40, сидя в придорожном кафе, он увидел двух незнакомых ему парней – это были музыканты, приехавшие из Бангкока на Пхукет в поисках работы. Непонятно почему, Ваминг вдруг спросил: «Как вам музыка Элвиса Пресли?» По судьбоносному совпадению, ребята оказались ярыми поклонниками американского певца. Так появилась новая группа Little El, а Элвис Ваминг стал единственным в южном регионе Элвисом с собственным оркестром.

Добавлю, что встреча оказалась судьбоносной даже вдвойне. Помимо профессионализма в музыке, один из этих ребят (Супот Буранапрапоп или просто Энн) открыл в себе талант дизайнера одежды – он придумал и пошил авторские костюмы для группы, а одежда для моего мужа была точной копией оригиналов. Группа звучала и выглядела как звездный бэнд – успех пришел очень быстро.

Мечта Ваминга мужа сбылась в 2009 году, а к 2012 году группа уже состояла из восьми человек, включая духовую секцию. У команды появились свои поклонники из разных стран, которые ходили во все заведения, где они выступали, привозили им сувениры с символикой Элвиса, общались, дружили семьями

Со временем слава Супота как дизайнера костюмов вышла за пределы Пхукета – ему стали поступать заказы от других Элвисов из разных уголков мира, в том числе из Голливуда. Так Энн превратился в известного дизайнера костюмов с собственным брендом AJM. Собственно, ради этой карьеры он и оставил Little El в 2012 году, но до сих пор почти каждый год дарит Вамингу новый костюм.

В 2018 году бренд AJM организовал масштабный концерт-выставку в Бангкоке в рамках нового проекта The Legend of Elvis Thailand, где собрал Элвисов из разных стран: были звезды из Америки, Канады, Сингапура и конечно же, Таиланда. Мой муж представлял на мероприятии Пхукет.

В январе этого года Энн выступил организатором и спонсором еще одного проекта в память о Пресли – Elvis on Tour. В середине января на Пхукете и в Кхао-Лаке прошли первые за десять лет концерты Элвиса Ваминга и обновленного состава Little El в рамках гастрольного тура проекта The Legend of Elvis Thailand, который был отложен с момента закрытия границ. В концертах принимал участие известный тайский актер Джирасак Пинсуван, который также работает в образе Пресли.

Сейчас коллектив Little El выступает на разных площадках Пхукета, донося свое прочтение песен легендарного Элвиса до сердец слушателей. В эту программу каждый из музыкантов вложил свою любовь, уважение и благодарность королю рок-н-ролла за то, как он повлиял на их жизнь.

Благодаря о образу Элвиса Пресли десять лет назад родилась наша семья – невозможно было не согласиться на предложение руки и сердца, которое прозвучало со сцены. Но это, как говорится, уже другая история. Сегодня же я хочу поздравить своего мужа с личным и творческим юбилеем, а группу Little El – с возвращением на сцену. В январе моему мужу исполнилось 55 лет, более 30 из которых он провел на сцене. Хочу пожелать Вамингу и группе долгих лет совместного творчества, успешной работы и новых проектов.

Вот уже десять лет Евгения Сычева живет на Пхукете с тайским мужем и чудесными детьми-лукрынгами. Каждый день Евгения открывает для себя новые грани тайскости и особенности местной жизни. А также делится опытом на www.instagram.com/thaechka и t.me/thaechka_phuket.