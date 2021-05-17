Элемент космического аппарата достали из моря близ Пхукета

Специалисты из состава третьего регионального командования ВМФ Таиланда успешно провели операцию по подъему с морского дна обнаруженного рыбаками странного сферического объекта. Объект оказался пустым топливным баком от космического аппарата или спутника.

Иккапоп Тхонгтуб

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Бак из-под гидразина нашли в море недалеко от Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Как заявил вице-адмирал Чернгчай Чомчернгпат, 1 мая местные рыбаки сообщили флоту, что обнаружили странный цилиндрический объект у побережья острова Эль. На место событий были направлены флотские саперы, которые убедились в том, что объект не является бомбой или миной, а также не содержит внутри себя токсичных веществ.

Фотографии объекта были отправлены в Департамент вооружений ВМФ, откуда пришло подтверждение, что найденная сфера – элемент космического аппарата в широком понимании этого термина. Позже Агентство по развитию космических технологий и геоинформации (GISTDA) провело свою проверку и уточнило, что в воде был обнаружен топливный бак, предположительно, ранее содержавший высокотоксичный гидразин (NH2-NH2).

«Эксперты GISTDA совместно с сотрудниками Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) изучили бак и убедились, что весь гидразин был выработан. Нахождение бака в воде никак не навредило природным ресурсам на данном участке акватории», – заверил вице-адмирал Чомчернгпат.

При подъеме объекта на поверхность были соблюдены все требуемые меры предосторожности.

«Я уверен, что операция по подъему бака никак не сказалась на состоянии моря. Мы заботимся о своих служащих и о морской экосистеме», – добавил он.

По словам вице-адмирала, после изучения специалистами объект войдет в состав экспозиции музея GISTDA.

«В случае обнаружения других похожих объектов где-либо еще прикасаться к ним нельзя. Внутри могут содержаться опасные химические соединения. О находке следует немедленно сообщать ВМФ или местным властям», – добавил вице-адмирал.