Электроснабжение в Патонге полностью восстановят до конца дня

Электроснабжение во всех районах Патонга, нарушенное во время шторма в выходные, будет полностью восстановлено в течение сегодняшнего дня, сообщило местное отделение Управления электроснабжения (РЕА).

20 Июня 2018 14:06:48

Фото: Архив The Phuket News / PEA

О том, что электроснабжение в Патонге будет восстановлено в течение дня, говорится в опубликованном сегодня уведомлении местного офиса РЕА.

По состоянию на вторник, 19 июня, части районов города оставалась без света. При этом представители РЕА уточняли, что в большинстве домов, отелей и офисов электричество уже было.

В середине декабря прошлого года губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг отдал пхукетскому офису РЕА распоряжение ускорить начало проекта по переносу линий электропередач в Патонге под землю, однако пока что провода остаются на столбах, что делает линии энергоснабжения уязвимыми в штормовую погоду.