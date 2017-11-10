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Электронные сигареты на Патонге попали под запрет вместе с обычными

Глава пхукетского отделения Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) уточнил, что запрет на курение на пляже Патонг распространяется на все виды сигарет, включая электронные.

Таньялак Сакут

10 Ноября 2017 14:50:57

Фото: Премкамон Кетсара
Фото: Премкамон Кетсара

Как пояснил «Новостям Пхукета» господин Ватчарин Тхинталанг из местного офиса DMCR, курение электронных сигарет (вейпинг) на пляже Патонг расценивается ведомством так же, как и курение обычных, а значит может привести к значительному штрафу с 1 февраля, когда закончится период предупреждений, и официальные лица перейдут к более жестким мерам.

Как неоднократно сообщали СМИ ранее, электронные сигареты в Таиланде находятся вне закона, и сам ввоз их в страну грозит серьезными последствиями. В случае же если курильщик воспользуется вейпом на одном из 20 некурящих пляжей, ему будет дополнительно грозить и наказание за нанесение вреда окружающей среде – до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат.

«Вейпинг – это курение, и это является нарушением закона», – заявил в беседе с «Новостями Пхукета» Ватчарин Тхинталанг.

«Впрочем, как и в случае с обычными сигаретами, курение электронных разрешено в выделенных для этого зонах», – добавил он.

Напомним, с 1 ноября курение на пляже Патонг в одноименном курортном городе разрешено лишь в специально выделенных зонах, оборудованных вдоль пляжной дороги. В течение первых 90 дней с момента вступления нового правила в силу нарушителей лишь предупреждают о том, что они нарушают закон, но штрафов не выписывают.

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