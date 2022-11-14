Электричество в Таиланде подорожает минимум на 14%

Стоимость электроэнергии для потребителей в Таиланде вырастет минимум на 13,77%% в начале следующего года – с нынешних 4,72 бата за 1 кВт⋅ч (юнит) до 5,37 бата. О грядущем повышении цен, которые и так находятся на рекордно высоком для страны уровне, объявила 14 ноября Регуляторная комиссия в сфере электричества (ERC).

Новости Пхукета

14 Ноября 2022, 05:06 PM

На фоне роста цен на энергоносители в Таиланде растет стоимость электричества для потребителей. Около 60% генерации в стране приходится на газовые электростанции. Фото: PEA Phuket

Как заявил генеральный секретарь комиссии Кхомгрит Тантраванит, регулятором рассматриваются три варианта повышения тарифов, из которых увеличение цены до 5,37 бата – самый скромный. Две других опции предполагают увеличение до 5,7 бата и 6,03 бата, то есть на 20,76% и 24,3% соответственно, сообщает Bangkok Post.

Цены на электричество для конечных потребителей в Таиланде субсидируются государством в через Управление электрогенерирующих мощностей (EGAT). Цифры, которые потребители видят в ежемесячных счетах, не рыночные. EGAT пытается искусственно поддерживать их на социально приемлемом уровне, но рост мировых цен на энергоносители пробивает все большую брешь в бюджете ведомства.

Как пояснил господин Тантраванит, при повышении тарифа до уровня 5,37 бата за юнит потери EGAT к концу апреля составят 122,25 млрд бат. Повышение конечных цен до 5,7 бата и 6,03 бата позволит сократить убытки до 101,88 млрд и 81,5 млрд соответственно. Если же оставить тариф на текущем уровне в 4,72 бата за юнит, то дефицит составит 170 млрд бат.

Как говорилось выше, производство электроэнергии в Таиланде дорожает вслед за ростом мировых цен на газ, уголь и дизельное топливо, сжигаемых на тайских электростанциях. Практически не имея собственных запасов ископаемых энергоносителей, Таиланд вынужден импортировать их.

По оценкам ERC, в ближайшие месяцы закупаемый за рубежом природный газ подорожает на 17% – с 482 бат за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) до 564 бат. При этом на газ приходится около 60% всей электрогенерации в Таиланде.

Прогнозы по двум другим ключевым энергоносителям также пессимистичные. Аналитики ERC ожидают, что тонна угля подорожает на 27% – до 5165 бат (на уголь приходится 6,5% генерации), а литр дизеля вырастет в цене на 14% – до 31,94 бата (на дизель приходится 6,3% генерации). Bangkok Post не указывает конкретный период, к которому относится этот прогноз.

До 1 декабря ERC продолжит сбор отзывов общественности на предлагаемое повышение цен на электричество через свой сайт.