Электричества не будет в части Срисунтхорна 10 июня

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает о плановом отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн в пятницу, 10 июня.

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Как говорится в уведомлении, выпущенном отделением РЕА в Таланге, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в центральной части острова.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет в местности, обозначенной в уведомлении как Тхунг-На-Кхиан. Если судить по карте, то указанная территория находится прямо позади самог офиса РЕА в Таланге, через дорогу от поселка Sinsuk Thani.

В тот же день, но с 9:00 до 12:00 без света останется жилой поселок Neramit 3, также находящий за офисом РЕА, но чуть ближе к магистральной линии электропередач и холмам природного заказника Khao Phra Thaew.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386883 и 1129. Также ранее ведомство указывало, что к нему можно обратиться, если в день отключения электричество экстренно необходимо, к примеру, для работы медицинского оборудования.