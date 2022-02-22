Электрические самокаты запретили на дорогах Пхукета

Полиция Пхукета запретила использование электрических самокатов на дорогах общего пользования. Нарушителю грозит штраф за управление незарегистрированным транспортным средством в размере до 10 тыс. бат. Об использовании других незарегистрированных (или не регистрируемых в принципе) транспортных средств полиция пока ничего не сказала.

Ездить по дорогам общего пользования на электрических самокатах нельзя. Это опасно, говорят в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгутб

Ездить по дорогам общего пользования на электрических самокатах нельзя. Это опасно, говорят в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгутб

Ездить по дорогам общего пользования на электрических самокатах нельзя. Это опасно, говорят в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгутб

Ездить по дорогам общего пользования на электрических самокатах нельзя. Это опасно, говорят в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгутб

Ездить по дорогам общего пользования на электрических самокатах нельзя. Это опасно, говорят в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгутб

Ездить по дорогам общего пользования на электрических самокатах нельзя. Это опасно, говорят в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгутб

Во вторник, 22 февраля, глава правоохранительных органов провинции генерал-майор Сермпхан Сириконг направил во все полицейские участки острова уведомление о том, что езда на электрических самокатах по дорогам общего пользования является незаконной. Нарушители должны привлекаться к ответственности по статье 6 Закона о моторизованных транспортных средствах, которая как раз и предусматривает упомянутый выше штраф в размере до 10 тыс. бат.

Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 64, в которой идет речь об управлении транспортным средством без действительной лицензии (водительского удостоверения). В данном случае максимальное наказание – до 9 тыс. бат и/или до шести месяцев тюрьмы, напомнил генерал Сириконг. Также шеф полиции подчеркнул, что регистрация электрических самокатов в Департаменте наземного транспорта невозможна, поскольку ведомство не признает их транспортными средствами.

Генерал Сириконг подчеркнул, что запрет распространяется только на дороги общего пользования. К примеру, ездить на электрических самокатах в парках или на частной территории не запрещено.

«Электрические скутеры могут использоваться в парках, но не на дорогах», – заявил глава пхукетской полиции.

Впрочем, относительно использования средств индивидуальной мобильности в парках также остаются вопросы. Этот вопрос, вероятнее всего, должен находиться в ведении конкретного муниципалитета, на территории которого находится рекреационный объект. Соответственно, решение по каждому парку должны принимать местные власти, которые в праве запретить использование электрических самокатов непосредственно у себя.

Средства индивидуальной мобильности заинтересовали полицию в середине февраля на фоне серии жалоб от местных жителей, которые сообщили о безответственной езде туристов по улицам Патонга. Полиция провела рейд в главном курортном городе провинции и изъяла четыре электрических самоката у туристов-иностранцев. Тогда же полиция Патонга публично предупредила жителей и гостей острова о намерении штрафовать ездоков за перемещение по городским улицам на подобном транспорте, однако точный размер штрафа озвучен не был.

21 февраля шеф полиции Патонга полковник Суджин Нилабади отдал своим сотрудникам распоряжение разъяснить, где прокатчикам самокатов и их клиентам, где можно использовать и парковать электрические средства индивидуальной мобильности. Одновременно полковник подчеркнул, что ездить по дорогам общего пользования на них запрещено.

Полковник Нилабади отметил следующее:

Запрещено использовать незарегистрированное транспортное средство неправомерным образом. Наказание – штраф в размере до 10 тыс. бат. В случае выявления нарушения электрический самокат должен быть изъят. В случае дорожно-транспортного происшествия закон не защищает человека, управляющего самокатом. Если водитель самоката собьет человека или столкнется с другим транспортным средством, то он автоматически будет признан виновным. Полиция Патонга отправила в пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) запрос на подтверждение того, что электрический самокат не может быть зарегистрирован в качестве транспортного средства.

Шеф полиции Патонга заявил, что провел встречу с представителями PLTO, городского муниципалитета и прокатчиками самокатов, чтобы разъяснить позицию правоохранительных органов по вопросу использованию средств индивидуальной мобильности на дорогах общего пользования.

Владельцы прокатов согласились временно приостановить аренду электрических самокатов. На это решение, в частности, повлияли слова полиции о том, что в случае ДТП они будут привлечены к ответственности за предоставление самоката лицу, которое попало в аварию.

«Это опасно для людей, использующих дороги общего пользования, и большинство ездящих на электрических самокатах лиц – туристы. Есть разъяснениям и предупреждениям не будут следовать, последует применение закона», – заявил полковник Нилабади.

Шеф полиции Патонга также добавил, что вопрос будет вынесен на обсуждение с властями провинции.