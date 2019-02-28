Электрические паромы могут появиться в Бангкоке к концу года

Пока что электрические паромы существуют лишь в виде компьютерных рендеров, но уже к концу этого года они должны выйти на маршрут.

Новости Пхукета

1 Марта 2019, 05:00 PM

Фото: ЕА

Электрические паромы в Бангкоке, о которых в начале февраля написали многие тайские СМИ, действительно могут появиться на Чао-Прайе, причем в течение года. Амбициозный проект реализует компания Energy Absolute Plc (EA), планирующая вложить в создание полностью электрического транспорта и инфраструктуры для него 1,5 млрд бат. И как пишет Bangkok Post, ее паромы и автомобили с электрическими двигателями ожидаются на рынке уже в четвертом квартале нынешнего года.

В 2018 году тайский Совет по инвестициям (BOI) поддержал три проекта EA: запуск производства литий-ионных батарей, разработку электрического транспорта и создание сети зарядных станций. Непосредственно транспортом – автомобилями и лодками – занимается подразделение EA под названием Mine Mobility Research Co.

Как пояснил заместитель гендиректора ЕА Аморн Саптхавикун, около 1 млрд бат из общего бюджета проекта будет направлено на закупку ключевых компонентов будущих электрических паромов (батарей, двигателей, алюминиевых корпусов) и организацию сборки лодок на «четырех-пяти верфях». Поставщиком на изначальном этапе будет Тайвань, но постепенно компания планирует наладить производства необходимых элементов на территории Таиланда.

«На начальном этапе ЕА планирует импортировать значительную часть компонентов из Тайваня, пока не заработает собственный завод компании по производству литий-инонных батарей в Чачонгсао», – пояснил господин Саптхавикун.

По словам топ-менеджера ЕА, компания также выступит в качестве оператора первого речного маршрута, на котором будут работать электрические суда. Предполагается, что они будут курсировать по Чао-Пхрайе от Нонтхабури до храма Wat Rajsingkorn в центральной части столицы. Впрочем, сперва EА должна построить сами паромы, а затем получить лицензию Морского департамента на их эксплуатацию.

Как пояснил господин Саптхавикун, компания планирует выпустить на Чао-Пхрайю флот из 54 паромов, при этом половина лодок должна быть готова к концу этого года. Речь идет о судах на 200 пассажиров с кондиционированными салонами, приводящихся в движение двумя электромоторами. При этом стоимость проезда компания планирует сделать на уровне других операторов – 15-32 бат с человека.

Также компания планирует в следующем году представить новые электромобили собственной разработки. На этот проект ЕА намерена направить оставшиеся 500 млн из упомянутых выше 1,5 млрд. Автомобили, разработкой которых также занимается Mine Mobility Research, должны дебютировать на мартовском автосалоне 2020 года. По словам господина Саптхавикуна, компания планирует начать с «многоцелевых автомобилей» в ценовом сегменте до 1 млн бат. Запланированный на первое время объем производства – 3-5 тыс. машин в год.

Что касается завода по производству литий-ионных батарей в Чачонгсао, то этот проект предусматривает реализацию в два этапа. Первая фаза – строительство «энергохранилища» на 1 гВт/ч совместно с тайваньской Amita Technologies во второй половине этого года. Вторая фаза – доведение мощности хранилища до 50 гВт/ч и запуск производства компонентов для электрических автомобилей и лодок в 2021 году.

Также ЕА планирует запуск сети из 3 тыс. зарядочных станций для различного электрического транспорта под брендом EA Anywhere. Реализацией проекта занимается подразделение ЕА под названием Energy Mahanakhon. Первая фаза из 1 тыс. станций в 300 локациях должна быть реализована в этом году. Одновременно компания работает над проектом по производству биодизеля нового поколения с использованием пальмового масла. Производственный комплекс уже располагается в Ранонге.