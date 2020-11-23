Electric Jungle в Cafe Del Mar с Goldie и DaBoyWay

Дата/Время начала: 17 Декабря 2020, 03:00 PM - 17 Декабря 2020, 03:00 AM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

С радостью представляем фестиваль Electric Jungle, благотворительное мероприятие со сбором средств на еду и уход за слонам. Electric Jungle – результат объединения усилий наших музыкантов и друзей из Таиланда, которые щедро жертвуют свое время, чтобы помочь пройти через COVID-19. Мы гарантируем, что этот фестиваль будет событием, которое запомнится на всю жизни! Фестиваль начнется в 15:00 семейной программой с детской зоной, полезными и веселыми арт-занятиями, надувным замком, киосками с едой, живой музыкой и многим другим. Когда же на наш райский остров придется закат, Cafe Del Mar приступит к тому, чем знаменит на весь мир: легендарной чиллаут-сессией в лучах клонящегося к горизонту солнца которая продолжится дальше в ночь. Никогда еще Goldie, Da Boy Way, Wan Issara, Chozie Ma и Bobby Kong не играли на одном мероприятии, так что приготовьтесь к вечеру невероятной музыки. И все это ради помощи слонам. Пожалуйста, бронируйте билеты СЕЙЧАС через наш вебсайт. 1000 бат по предзаказу и 1500 бат на самом мероприятии. Благодарим вас за поддержку нашей работы по помощи слонам. Ждем вас 17 декабря!