Экстренные службы получили приказ быть готовыми к «дымному сезону»

Департамент чрезвычайных ситуаций получил распоряжение повысить готовность на случай нового задымления.

8 Сентября 2017 17:08:16

Глава DDPM на Пхукете заверил корреспондента «Новостей Пхукета», что оснований для беспокойства нет. Предупреждение касается не граждан. а только сотрудников ведомства.

В 2015 году лесные пожары на Суматре привели к сильному задымлению в окрестных регионах и одной из пострадавших территорий стал Пхукет. В понедельник, 4 сентября, на сайте Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) появилось предупреждение о необходимости повысить готовность на случай нового задымления. В частности, в предупреждении содержался перечень мер, которые ведомство должно принять, если ситуация 2015 года повторится.

Новость о вероятном новом «дымном сезоне» вызвала широкий резонанс среди тайских пользователей соцсетей, в памяти которых свежи воспоминания о событиях двухлетней давности. Впрочем, глава пхукетского офиса DDPM в беседе с «Новостями Пхукета» заявил, что оснований для паники нет.

«Оповещение было опубликовано по приказу Министерства внутренних дел. Мы знали о том, что оно готовится. И касается оно именно сотрудников DDPM, которые должны быть готовы, если задымление произойдет», – заявил глава офиса DDPM на Пхукете Прапан Канпрасанг.

«Быть готовыми заранее – единственный способ смягчить негативные последствия в таких ситуациях», – добавил он.

Господин Канпрасанг заверил корреспондента «Новостей Пхукета», что оснований для беспокойства нет, и гражданам не стоит преждевременно паниковать.