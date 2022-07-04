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Экстренные службы Пхукета приведены в повышенную готовность из-за непогоды

Экстренные службы Пхукета, включая муниципальные офисы Департамента чрезвычайных ситуаций, были приведены в повышенную готовность 4 июля в связи с обрушившимися на остров проливными дождями в сопровождении сильного ветра.

Новости Пхукета

4 Июля 2022, 03:45 PM
На севере Пхукета снова затопило идущий вдоль пляжа Сай-Кэу участок Thepkrasattri Rd. Фото: Tha Chat Chai Police

На севере Пхукета снова затопило идущий вдоль пляжа Сай-Кэу участок Thepkrasattri Rd. Фото: Tha Chat Chai Police

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Котик копает лапкой и помогает утечь водичке

Затруднено движение на дороге между Кату и Патонгом. Фото: Patong Police

Затруднено движение на дороге между Кату и Патонгом. Фото: Patong Police

Сотрудники экстренных служб следят за ситуацией в режиме реального времени. Оперативные группы находятся в готовности к выезду в случае локальных наводнений, падений деревьев или других происшествий.

Из нескольких районов острова сообщают о серьезном затруднении дорожного движения. В частности, серьезные пробки наблюдаются на перевале в Патонге.

На севере Пхукета, где волны в очередной раз залили участок Thepkrasattri Rd. у пляжа Сай-Кэу, временно изменено дорожное движение. Прибрежный отрезок шоссе закрыт для транспорта, направляющиеся на материк автомобили следуют по временно выделенной для этого части дороги, обычно предназначенный для движения с материка.

Полиция просит водителей ехать медленно и с повышенной осторожности. Потоки машин разделяют пластиковые конусы.

 

 

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