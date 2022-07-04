Экстренные службы Пхукета приведены в повышенную готовность из-за непогоды

Сотрудники экстренных служб следят за ситуацией в режиме реального времени. Оперативные группы находятся в готовности к выезду в случае локальных наводнений, падений деревьев или других происшествий.
Из нескольких районов острова сообщают о серьезном затруднении дорожного движения. В частности, серьезные пробки наблюдаются на перевале в Патонге.
На севере Пхукета, где волны в очередной раз залили участок Thepkrasattri Rd. у пляжа Сай-Кэу, временно изменено дорожное движение. Прибрежный отрезок шоссе закрыт для транспорта, направляющиеся на материк автомобили следуют по временно выделенной для этого части дороги, обычно предназначенный для движения с материка.
Полиция просит водителей ехать медленно и с повышенной осторожности. Потоки машин разделяют пластиковые конусы.