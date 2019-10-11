Экстренные службы Пхукета получили распоряжение быть готовыми к непогоде

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал распоряжение всем экстренным службам обеспечить круглосуточную готовность к ожидающимся уже в эти выходные обильным дождям в сопровождении сильного порывистого ветра.

Новости Пхукета

11 Октября 2019, 02:08 PM

Движение воздушных масс 8-11 октября. Фото: TMD

Сегодня утром Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение об ожидающихся сложных погодных условиях в северном, центральном и восточном регионе страны 12-15 октября в связи с распространением на части Таиланда зоны высокого давления из Китая. В предупреждении также упомянут и южный регион, включая Пхукет. Здесь движение воздушных масс над акваториями Андаманского и Южно-Китайского морей вызовет в указанные дни обильные осадки.

При этом Национальное управление водных ресурсов (ONWR) еще в понедельник, 7 октября, озвучило собственное предупреждение о дождях. Однако тогда ожидалось, что непогода придет 15 октября.

В опубликованном сегодня обращении, губернатор Пхукета обратился не только к экстренным службам, но также к обычным жителям острова и туристам, представителям туристического бизнеса и операторам морских судов. Глава провинции призвал всех не игнорировать риски, которые может принести с собой непогода. В частности, капитаны должны проявлять повышенную осторожность при навигации в море.

Отметим, что в предупреждении ТМD также содержатся традиционные строки о том, что капитаны крупных морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.