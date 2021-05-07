Экспресс-анализ на COVID при въезде на Пхукет может быть отменен

Власти Пхукета пока не приняли окончательного решения, что будет с экспресс-анализами на COVID-19, для въезжающих лиц без сертификата о вакцинации или предварительно (в течение 72 часов) сделанном тесте. Вариантов два: тесты станут платными для всех (сейчас тайские граждане не платят) или их просто отменят.

Новости Пхукета

7 Мая 2021, 06:14 PM

Вице-губернатор Пияпонг Чувонг на КПП Тха-Чат-Чай Фото: Phuket PR

О стоящем перед властями выборе объявил вице-губернатор Пияпонг Чувонг. Заявление о сделал в ходе прямой трансляции с КПП Тха-Чат-Чай, где проверяют людей, въезжающих на остров автомобильным транспортом (для автобусов организован отдельный пункт в Phuket Checkpoint, также проверка ведется в аэропорту).

Требование об эксрпесс-анализе относится к прибывающим из «красных зон», к которым со вчерашнего дня относятся также Краби, Транг, Ранонг и Пхаттхалунг.

Полный список красных зон следующий: Бангкок, Чонбури, Чианг-Май, Нонтхабури, Патхум-Т хани, Сумат-Пракан, Самут-Сакхон, Накхон-Патхом, Супхан-Бури, Прачуап-Кхири-Кхан, Районг, Так, Накхон-Ратчасима, Удон-Тхани, Са-Кэо, Кхон-Кэн, Сонгкхла, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Сураттхани, Ранонг, Краби, Транг, Пхаттхалунг и сам Пхукет (лица, возвращающиеся на остров из поездок на материк, рассматриваются как люди из «красных зон»).

Экспресс-анализ является сейчас бесплатным для тайцев, поскольку Управление национальной безопасности в сфере здравоохранения (NHSO) выделило бюджет на покрытие соответствующих расходов. Однако финансирование предоставляется только до 15 мая, а собственных средств на тестирование у Пхукета нет.

Вице-губернатор отметил, что с 15 числа тестирование в принципе может быть отменено, поскольку в последние дни экспресс-анализы не выявляли ни одного зараженного, а всего с 22 апреля было подтверждено лишь 17 случаев при 40 тыс. проверок (еще пять тестов оказались ложно положительными).

Как отметил вице-губернатор, новые случаи заражения на Пхукете – это не въезжающие на остров люди, а жители самой провинции.

Пока что решение относительно продолжения тестирования на въезде еще не принято. Вице-губернатор Чувонг обмолвился, что получил от NHSO некий «хороший знак». Видимо, не исключается вариант, что Пхукету будут выделены дополнительные средства на продление экспресс-тестирования.

«Информация может меняться постоянно. Есть вещи за пределами наших полномочий. Пожалуйста, следите за официальными объявлениями», – заявил господин Чувонг.

Отметим, что согласно новому распоряжению по провинции сейчас обязательное экспресс-тестирование проходят и прибывающие на остров в ночные часы водители грузовых автомобилей, доставляющие грузы первой необходимости. Экспресс-тест не нужен при наличии сертификата о вакцинировании или сертификата о ранее сданном тесте. Если ни одного из перечисленных документов нет, то водителю приходится дождилаться официального открытия чекпоинта утром, когда на КПП приезжают проводящие анализы специалисты (5:00 утра). Также водители теперь обязаны предъявлять к досмотру перевозимые грузы.