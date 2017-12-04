Эксперты: «Смертность на дорогах Пхукета снижается»

Ведущие эксперты в области дорожной безопасности рассказали о том, сколько жизней ежегодно уносят ДТП в Таиланде и какое место в статистике занимает Пхукет. Одновременно специалисты высоко оценили усилия властей провинции по снижению уровня смертности на дорогах, отметив, что другие провинции могут рассматривать Пхукет в качестве «ролевой модели.

4 Декабря 2017 11:50:18

Фото: Кадр из репортажа Thai PBS

Генеральный инспектор тайского Минздрава Суппакит Сирилак прокомментировал дорожную ситуацию в Таиланде на полях двухдневной встречи министров Юго-Восточной Азии и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кароне. Встреча проходила с 29 ноября по 1 декабря.

Говоря о смертности на дорогах, доктор Сирилак напомнил, что в последнем докладе ВОЗ Таиланд занимал второе место в мире по соответствующему показателю. В 2016 году, как отметил представитель, тайского Минздрава, на дорогах страны погибло 22356 человек, 60% из которых скончались на месте событий.

«Три из каждых четырех погибших были мужчинами. Возраст большинства жертв дорожных аварий варьировался в промежутке между 25 и 29 годами», – отметил доктор Сирилак. Кроме того, каждый год дорожные аварии оставляют около 500 человек инвалидами. Все эти инциденты обходятся стране в 200 млрд бат в год.

Впрочем, на Пхукете специалисты отмечают позитивные сдвиги. На них, в частности, указал менеджер Thai Health Promotion Foundation Fund Суприда Адульянон.

«Некогда Пхукет входил в первую пятерку регионов страны по числу смертей на дорогах с показателем в 200-400 погибших в год. Однако за последние десять лет число смертей сократилось в два раза. Добиться снижения показателей удалось благодаря вниманию властей к известным рисковым зонам и сотрудничеству со службами спасения и медперсоналом. Также свой вклад внес более жесткий контроль за соблюдением закона и кампании, пропагандирующие ношение шлемов мотоциклистами», – заявил господин Адульянон в интервью телеканалу Thai PBS.

Официальные лица вместе с журналистами посетили перекресток Kwang Rd. и Chao Fa West Rd., где установлена одна из пяти систем автоматической видеофиксации нарушений ПДД, включая проезд на красный свет и отсутствие шлемов у мотоциклистов.

«Как вы сами видите, Пхукет использует современные технологии [для снижения аварийности]. Мы видим, что это работает, но на 100% проблему не решает», – заявил шеф полиции Пхукета Тирапхон Тхипджарон.

По словам генерала Тхипджарона, в настоящий момент лишь 20-25% автоматически выписанных штрафов оплачиваются нарушителями.

«Необходимо скорректировать законодательство. Закон недостаточно жесткий, чтобы заставить людей оплачивать штрафы. Сейчас мы продвигаем внесение определенных изменений в части законодательства», – заявил генерал.

Ранее шеф полиции указывал, что камеры фиксируют больше нарушений, чем полиция может разослать квитанций.