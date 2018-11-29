Эксперты изучают поднятое со дна судно «Феникс»

Затонувшего в июле «Феникса» подняли со дна, сейчас судно изучают специалисты.

Новости Пхукета

1 Декабря 2018, 09:00 AM

Фото: Морской департамент

Вот уже более двух недель часть верфи Ratanachai Shipyard в Рассаде охраняется вооруженными военными, поскольку именно там с 17 ноября находится судно «Феникс», затонувшее у Кораллового острова 5 июля и поднятое со дна четыре месяца спустя. Вооруженная охрана необходимо для того, чтобы никто не смог вмешаться в работу специалистов, перед которыми стоит задача выяснить, могло ли кораблекрушение быть вызвано ошибками в конструкции судна. Результатов проверки ждут как тайские власти, так и официальные лица КНР, поскольку крушение «Феникса» привело к гибели 47 граждан этой страны.

В ходе последнего визита на Пхукет шеф Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан и заместитель начальника Королевской полиции Таиланда Рунгрот Сэнгкрам заявили, что изучающие судно эксперты должны завершить работу в течение семи дней. Однако на момент подготовки этого материала в печать вердикт специалистов еще не был озвучен. При этом не исключено, что специалисты получили дополнительное время, поскольку, как говорил генерал Сэнгкрам, «никакого конкретного срока завершения расследования не установлено».

В беседе с The Phuket News генерал Сэнгкрам отметил, что у него – как и у генерала Хакпана – есть вопросы к технической документации по судну, предоставленной владельцем в процессе его регистрации. Ранее генерал Хакпан говорил, что в пакете документов содержалось «лишь четыре-пять листов структурных диаграмм, вместо обычно 60-70 страниц».

«Я согласен с генералом Сурачетом в том, что это важно для дела. Генерал Сурачет будет работать вместе с нами над этим расследованием. Я знаю, что в пакете документов было лишь четыре-пять страниц со схемами лодки. Это подозрительно, поскольку для судна такого размера предполагается больше, около 70 страниц. Я прямо выразил свои мысли не этот счет и заявил, что это выглядит странно», – заявил генерал Сэнгкрам.

Генерал Сэнгкрам отказался комментировать информацию о том, что у «Феникса» могли быть проблемы с балластом, который должен был обеспечивать его устойчивость. Соответствующая информация была опубликована изданием Daily News сразу после его доставки лодки на верфь и до организации охраняемого периметра. На фотографиям Daily News были запечатлены бетонные блоки внутри корпуса лодки, и издание утверждало, что они не были никак закреплены. Морской департамент также упоминал балласт в одной из публикаций на своей странице в Facebook. Ведомство сообщало, что именно смещение балласта могло осложнять операцию по подъему судна со дна.

Согласно регистрационным документам Морского документа, судну «Феникс» было разрешено осуществлять морские перевозки вдоль всего андаманского побережья Таиланда – от Ранонга до Сатуна. По документам, судно было рассчитано на 120 пассажиров и шестерых членов команды, его длина составляла 29,13 м, ширина – 6,5 м, осадка – 3,5 м, вес без груза и пассажиров – 107 т, максимальный – 257 т. В движение «Феникс» приводился двух шестицилиндровыми дизельными двигателями Hino на 272,3 кВт. Зарегистрировано судно было на компанию TC Blue Dream Co Ltd, базирующуюся в Раваи. Владелица фирмы – 26-летняя Воралак Реркчайкарн – в настоящий момент находится под страже по обвинению в преступной халатности, повлекшей за собой гибель людей. В выходе по залог ей было отказано.

Стоит отметить, что никому из официальных лиц (в том числе, ответственных за допуск судна к эксплуатации) обвинений пока не предъявлено. Как пояснил генерал Сэнгкрам, полиция сперва дождется экспертного заключения по судну, после чего, возможно, расширит круг лиц, потенциально причастных к трагедии 5 июля.