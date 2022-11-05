Эксперт: Дорога на перевале Кату-Патонг остается безопасной для проезда

По итогам первого дня тест-драйва, когда на поврежденную часть дороги из Патонга в Кату пустили некоторые категории автомобилей, трасса остается безопасной, а все показатели прочности грунта по-прежнему находятся в пределах нормы. Соответствующее заявление сделал профессор геологии Апхинит Чотисангкат.

Новости Пхукета

Заявление доктора Чотисангката привела в сообщении от 5 ноября пхукетская редакция Radio Thailand. Новость, посвященная состоянию дороги после открытия ее для легковых машин, пикапов и минивэнов, была опубликована в районе 14:00 дня.

«Давление воды не увеличилось. Остальные показатели также находятся в пределах безопасных уровней», – говорится в сообщении.

Установленные ранее датчики не фиксируют угрозы. Таким образом, резюмирует Radio Thailand Phuket, «общий транспорт», такой как небольшие автомобили и мотоциклы, может продолжать движение по перевалу. Двухколесной технике и трехколесным саленгам разрешен проезд в обоих направлениях, четырехколесной – только вниз по склону по направлению из Патонга в Кату.

Также 5 ноября место обвала дороги посетил глава округа Кату Сиват Раварангкун. Он понаблюдал за ходом работ по восстановлению поврежденного участка шоссе, где компания-подрядчик продолжает первую фазу ремонта.

«Если не будет препятствия в виде сильных дождей, восстановление и ремонт поврежденной дороги пройдут по плану», – сообщила пхукетская редакция Radio Thailand.

Тем временем на Пхукете и в некоторых других провинциях южного Таиланда остается в силе метеорологическое предупреждение тайских синоптиков. Оповещение было перевыпущено в 5:00 утра 5 ноября, среди провинций, где ожидаются сильные дожди 5-6 числа, упомянуты Пхукет, Пханг-Нга и Краби. Обновление статуса метеорологического предупреждения ожидается в 17:00.