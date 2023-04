Экспат Ричард Валентайн остается в больнице после мартовской аварии

Широко известный на Пхукете предприниматель и член экспатского сообщества Ричард Валентайн по-прежнему остается в больнице после ДТП, произошедшего 31 марта. Британцу уже сделали первые операции на сломанной в четырех местах ноге, но еще несколько только предстоит провести, при этом страховка господина Валентайна не покрывает все расходы на лечение и реабилитацию. В связи с этим 27 апреля был начат сбор средств через тайский сервис Weeboon.

28 Апреля 2023, 10:00 AM

Ричард Валентайн был госпитализирован с четырьмя переломами, сотрясением мозга и другими травмами. Фото: Eleanor Wolff / weeboon.com

О том, что Ричард Валентайн попал в серьезное ДТП, стало известно 10 апреля, когда на его странице в Facebook появилось обращение к людям, способным пожертвовать кровь с отрицательным резус фактором. О сборе денег тогда речи не шло, но как выяснилось, страховка господина Валентайна не покрывает все расходы, а найти виновника ДТП (чтобы привлечь его страховую) полицию не смогла.

«Я прошу о финансовой помощи в любом размере через ссылку ниже. Кроме оплаты хирургических операций, мне придется заплатить и за несколько сессий физиотерапии, которые покажут, смогу ли я вновь нормально ходить, и какая жизнь меня ждет. Любая помощь будет принята с огромной благодарностью, поскольку даже малые суммы, сложенные вместе, могут сыграть огромную роль», – написал господин Валентайн.

Ранее, отвечая на вопросы в комментариях, он говорил, что его страховое покрытие является ограниченным, полного тайского соцпакета у него нет, поскольку он владелец бизнеса, а не наемный сотрудник. Последних тайское законодательство защищает так же, как тайских граждан.

Пожертвования собираются через страницу Help Hit and Run Victim Richard Get Essential Surgery на сайт Weboon, целевая сумма заявлена как 260 тыс. бат. В перспективе должна быть запущена страница на GoFundMe. Пока же господин Валентайн говорит, что может в личной переписке прислать банковские реквизиты, если попросить его через Facebook.

Об аварии, в результате которой экспат сломал ногу в четырех местах, до сих пор известно немного и только со слов потерпевшего. Господин Валентайн возвращался домой с работы на мотоцикле 31 марта, когда его сбил SUV, уехавший затем с места аварии. О месте ДТП информации нет, полиция пока не нашла водителя автомобиля.

«Те, кто знаком с Ричардом, подтвердят его многочисленные вклады в общество Пхукета и Таиланда. Сейчас время помочь в ответ ему. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги, чтобы его прооперировали и он вернулся в обойму. Огромное спасибо заранее», – написала Элеанора Волфф на странице сбора пожертвований на Weboon.