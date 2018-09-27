Экспат из Раваи поджег собственный дом и попытался спрыгнуть с ветряка

В полицию Чалонга доставлен иностранец, предположительно поджегший собственный дом и попытавшийся затем совершить самоубийство, спрыгнув с ветряка на мысе Промтхеп.

27 Сентября 2018 13:14:12

Фото: Муниципалитет Раваи

Об инциденте в Раваи сообщил мэр данного района Арун Солос. Как рассказал господин Солом, около 10:00 утра в муниципалитет поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Прибывшие на место событий пожарные и спасатели оперативно справились с огнем, однако сразу после этого экстренные службы получили новый вызов – некий иностранец был задержан охраной на мысе Промтхеп при попытке совершить самоубийство.

К настоящему моменту официальные лица уже установили, что задержанный у ветряков мужчина и владелец загоревшегося дома – один и тот же человек, некий экспат, проживавший в Раваи с тайской женой. Мужчине оказали первую помощь и доставили в полицейский участок Чалонга. Его имя не раскрывается. На данном этапе расследования официальные лица полагают, что мужчина сперва поджег свой дом, а затем попытался свести счеты с жизнью.