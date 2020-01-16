Экспат из Германии скончался в своей машине на парковке пхукетского аэропорта

Как рассказал лейтенант Сира Лерттхайсонг из полиции Саку, информация о смерти иностранца поступила в полицейский участок в 14:50. Тело скончавшегося обнаружил сотрудник магазина дьюти-фри, заметивший, что один из автомобилей на парковке стоит впритык к другому, словно столкнувшись с ним на малой скорости.
Находившийся на водительском сиденье Йоханн Людвиг Киннер никак не реагировал на слова подошедшего к машине сотрудника дьюти-фри, так что тот вызвал на место событий медиков. Тем тоже не удалось привлечь к себе внимание мужчины, после чего они разбили окно задней пассажирской двери, открыли машину и приступили к реанимационным процедурам. Спасти господина Киннера медикам не удалось.
Как пояснил лейтенант Лерттхайсонг, господин Киннер проживал в Раваи вместе с супругой, которую уже поставили в известность о гибели мужа.
По словам офицера, господин Киннер отправился в аэропорт, чтобы встретить друзей. На парковку, согласно записям с камер видеонаблюдения, он въехал в 2:02, а в 2:09 камера на шестом уровне комплекса зафиксировала, как его автомобиль медленно катится по стоянке и врезается в другую машину.
«Я полагаю, что они мог скончаться от сердечного приступа. Но точно назвать причину смерти должны медики, которые еще не прислали своего заключения», – добавил лейтенант.