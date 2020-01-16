Экспат из Германии скончался в своей машине на парковке пхукетского аэропорта

Врачи пока не установили причину смерти 84-летнего экспата из Германии, найденного мертвым за рулем своего автомобиля на многоуровневой парковке у пхукетского аэропорта днем 15 января. Полиция полагает, что мужчина мог умереть в результате сердечного приступа.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Января 2020, 12:52 PM

Престарелый экспат из Германии скончался в своей машине на парковке пхукетского аэропорта. Фото: Иккапоп Тхонгтуб