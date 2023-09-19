Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Экспат из Эстонии найден мертвым в ванной комнате отеля в Патонге

Полиция Патонга расследует смерть гражданина Эстонии, владевшего баром на Бангла-Роуд и найденного мертвым в отельном номере в ночь на 19 сентября. Труп эстонца обнаружила его тайская подруга, проснувшаяся ночью и нашедшая мужчину без признаков жизни на полу ванной комнаты.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Сентября 2023, 07:38 PM
Гражданин Эстонии, владевший баром на Бангла-Роуд, был обнаружен мертвым в ночь на 19 сентября. Фото: Patong Police

Гражданин Эстонии, владевший баром на Бангла-Роуд, был обнаружен мертвым в ночь на 19 сентября. Фото: Patong Police

Сообщение о смерти экспата из Эстонии поступило в полицию Патонга около 2:25 ночи 19 сентября. Информацию принял подполковник Пхачаратхорн Чан-Иэд, дежуривший в ту ночь по участку как старший офицер.

Труп 45-летнего эстонца нашла его тайская подруга Ванлайя Нинкэу Амстад, уроженка провинции Сурин. Она рассказала, что проснулась около 1:30 ночи, а мужчины в постели не было.

Обеспокоенная госпожа Нинкэу Амстад пошла проверить ванную и обнаружила иностранца мертвым на полу с разбитой бровью. Судя по фото, рана была получена в результате падения.

Тело погибшего мужчины было доставлено в больницу Vachira Phuket Hospital, врачам которой предстоит установить причину смерти.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Новый губернатор едет на Пхукет из Исана
Таиланд утвердил безвиз для Китая и Казахстана, изменений для России нет
Пожарные учения прошли в тамбоне Чернг-Талей
В Калиме угнали скутер с забытыми в нем ключами
Иностранка с четырехлетним оверстэем арестована в аэропорту Пхукета
Туристка сломала ногу на горе у пляжа Най-Харн
Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту на Пхукете
Пожар уничтожил постройку в новом резорте в Ко-Кэу
У пляжа в Патонге обнаружили пикап с мертвым телом внутри
Вор проник на виллу к россиянам в Чалонге, несмотря на присутствие семьи в доме
Иммиграционное бюро Пхукета выпустило внеочередной отчет о проверках иностранцев
Дорога Чалонг-Патонг вернулась в прежнее непроходимое состояние
Арендодателей и отельеров отправили на перерегистрацию в системе подачи сведений об иностранных жильцах
Депутат от Пхукета выступил с критикой политики по общественному транспорту
Туристический флот Пхукета передал лодочникам на лонгтейлах спасжилеты

 

SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 