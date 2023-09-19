Экспат из Эстонии найден мертвым в ванной комнате отеля в Патонге

Полиция Патонга расследует смерть гражданина Эстонии, владевшего баром на Бангла-Роуд и найденного мертвым в отельном номере в ночь на 19 сентября. Труп эстонца обнаружила его тайская подруга, проснувшаяся ночью и нашедшая мужчину без признаков жизни на полу ванной комнаты.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Сентября 2023, 07:38 PM

Гражданин Эстонии, владевший баром на Бангла-Роуд, был обнаружен мертвым в ночь на 19 сентября. Фото: Patong Police