Экспат из Эстонии найден мертвым в ванной комнате отеля в Патонге

Сообщение о смерти экспата из Эстонии поступило в полицию Патонга около 2:25 ночи 19 сентября. Информацию принял подполковник Пхачаратхорн Чан-Иэд, дежуривший в ту ночь по участку как старший офицер.
Труп 45-летнего эстонца нашла его тайская подруга Ванлайя Нинкэу Амстад, уроженка провинции Сурин. Она рассказала, что проснулась около 1:30 ночи, а мужчины в постели не было.
Обеспокоенная госпожа Нинкэу Амстад пошла проверить ванную и обнаружила иностранца мертвым на полу с разбитой бровью. Судя по фото, рана была получена в результате падения.
Тело погибшего мужчины было доставлено в больницу Vachira Phuket Hospital, врачам которой предстоит установить причину смерти.