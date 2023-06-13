Экспат из Бельгии покончил с собой на стрельбище в Раваи

Полиция Чалонга выясняет, что могло подтолкнуть к суициду 52-летнего гражданина Бельгии, покончившегося с собой выстрелом в голову на стрельбище в Раваи во второй половине дня 13 июня. Происшествие стало уже третьим самоубийством иностранца на Пхукете за последние 16 дней.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о самоубийстве на стрельбище на Saiyuan Rd. в Раваи поступило в полицию Чалонга в 14:40 дня 13 июня. На месте событий полициейские и медики обнаружили тело 52-летнего гражданина Бельгии, покончившего с собой выстрелом из револьвера в голову.

Имевшиемся при мужчине документы позволили опознать его как проживавшего в Раваи экспата. Про тип визы и семейный статус полицейские ничего не сказали, но паспорт был получен в прошлом году в бельгийском посольстве в Бангкоке. Следователи пытаются установить причину суицида, никаких версий пока не озвучено.

Гибель 52-летнего бельгийца стала уже третьим самоубийством иностранца на Пхукете за последние 16 дней, то есть чуть больше двух недель.

29 мая в Кароне покончил с собой турист из России по имени Юрий Алексеенко. 43-летний мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа и погиб от травмы головы. Смерти предшествовала затяжная семейная ссора, связанная с употреблением спиртного мужчиной.

10 июня в Кароне был найден труп 26-летнего гражданина Беларуси (Белоруссии). Мужчина, опознанный как Александр Запроненко, был найден повесившимся в джунглях. Следователи установили, что мужчина страдал от депрессии.

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