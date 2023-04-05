Экспат из Австралии убит в день рождения в Краби

Австралийский экспат Питер Хеппел погиб в день своего 57-летия от множественных ножевых ранений, нанесенных ему молодым тайцем, подругу которого он незадолго до этого был вынужден уволить из своего отеля в Краби. Мужчина приехал к иностранцу, чтобы потребовать деньги, которые тот якобы должен был выплатить подруге, но мирный диалог настолько не задался, что закончился убийством.

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Австралиец Питер Хеппел, хорошо известный на Пхукете и в Краби, был убит 2 апреля. Фото: Visut Rongpon

Австралиец Питер Хеппел, хорошо известный на Пхукете и в Краби, был убит 2 апреля. Фото: Visut Rongpon

Австралиец Питер Хеппел, хорошо известный на Пхукете и в Краби, был убит 2 апреля. Фото: Visut Rongpon

Австралиец Питер Хеппел, хорошо известный на Пхукете и в Краби, был убит 2 апреля. Фото: Visut Rongpon

Полиция Краби получила сообщение о гибели Питера Хеппела, известного среди местных экспатов по прозвищу Whale (Кит), в воскресенье, 2 апреля. О смерти в участок Ао-Нанга сообщили сотрудники больницы Krabi Hospital, куда владелец Melina’s Monkey House and Whale Bar был доставлен после нападения. Австралийца привезли постояльцы и гости его заведения. Нанесший смертельные раны 24-летний таец Пирачат Сонгсри сначала скрылся с места событий, но потом сдался полиции и сознался в убийстве.

Как подтвердила полиция, господин Хеппел был убит в районе полудня в баре своего отеля. У иностранца был напряженный разговор с молодым тайцем, и в ходе беседы тот взял с кухни нож, которым несколько раз ударил австралийца в грудь, после чего запрыгнул на мотоцикл и уехал. Травмы оказались смертельными.

Господин Хеппел был хорошо известен и в Краби, и на Пхукете. Мужчина жил на побережье Андаманского моря порядка 20 лет. Во время цунами 2004 года он потерял шестимесячную дочь Мелину, в честь которой позже и назвал отель. У господина Хеппела остались тайская вдова и вторая дочь.

Среди прочего, Кит был одним из основателей местной команды по австралийскому футболу Thailand Tigers. В молодости он выступал за клуб из родного Перта, а потом решил продвигать этот спорт на любительском уровне в своем новом доме.

«Он пережил мотоциклетные аварии, чудом выжил в цунами 26 декабря. Питер любил свою дочь Эли, океан, пиво, футбол и Таиланд. Все мы, члены его семьи, благодарны за дни, проведенные с ним в последнее время. Теперь он вместе с Мелиной.. А наши сердца разбиты», – написала сестра австралийца Карен Бормолини в Facebook.