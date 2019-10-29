Эксклюзивная презентация книги Legends of Change

Дата/Время начала: 22 Ноября 2019, 04:00 PM - 22 Ноября 2019, 07:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Революционная книга, написанная женщинами для женщин. От докторов, диетологов, экспертов и атлетов-олимпийцев – матерям, дочерям и всем женщинам, борящемся с хроническими заболеваниями. Legends of Change – выдающийся сборник из более 85 историй из первых рук о формировании полезных привычек и изменении жизни, рассказанных женщинами, перешедшими на веганскую диету. Приглашенный спикер – ХЕЗЕР МИЛЛС. Также гостей ждет буфет с блюдами из растительных ингредиентов и кулинарная демонстрация шеф-повара Джейми Рафтери. Стоимость участия – 1100 бат до 12 ноября, 1390 бат до 22 ноября (один экземпляр вдохновляющей книги включен в сумму). Страница в соцсетях – facebook.com/events/324561141721431.